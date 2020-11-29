Видео: 2 декабря Хван Сон Гён появится в Soulcalibur VI, файтинг получит новую арену и другие материалы

Второй сезон в файтинге SoulCalibur VI начался в ноябре прошлого года. Последним бойцом этого сезона станет Хван Сон Гён — ранее были добавлены королева Хильда, Хаомару из Samurai Shodown и Сецука. Теперь Bandai Namco представила трейлер, в котором Хван Сон Гён демонстрирует свои умения.

Хван Сон-гён — человек с сильным чувством справедливости, известный не только поклонникам SoulCalibur, но и Soul Edge. В своё время он присоединился к береговой охране Кореи и для защиты своей страны был направлен на поиски «Меча спасения», который на самом деле оказался проклятым мечом Soul Edge. Позже он узнал истинную природу меча и вместе с Сон Миной отправился на запад, чтобы уничтожить меч.

Этот герой орудует массивным длинным китайским мечом «Синий Гром» и использует боевой стиль Шести небесных искусств. В свежем скачиваемом дополнении, которое выйдет 2 декабря, игроки получат сюжетную историю об этом персонаже наряду с тематическими объектами для настройки облика.

Позже в игру будет добавлено дополнение DLC 14, в котором появится новый набор для создания персонажей с большим разнообразием элементов, а также объектами в тематике серии Tekken. В качестве дополнительного бонуса для всех игроков (а не только подписчиков второго сезона) будет выпущено и бесплатное обновление контента, включающее новую арену (руины перевала Мотьен), набор классических костюмов для Сеонг Ми-На и новые сюжетные эпизоды Mitsurugi и Nightmare.

SoulCalibur VI вышла в октябре 2018 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Критики тепло приняли игру: она набрала 80–84 балла (в зависимости от платформы) из 100 на агрегаторе Metacritic. А вот рядовые игроки оказались не столь восторженными и оставили смешанные оценки: 5,1–6,5 баллов из 10.



