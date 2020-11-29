Анализ Sackboy A Big Adventure: большая разница между PlayStation 4 и PlayStation 5

Анализ Sackboy A Big Adventure: большая разница между PlayStation 4 и PlayStation 5

Смогла ли студия Sumo Digital выпустить игру, которая качественно работает как на консоли восьмого, так и девятого поколения? Специалисты Digital Foundry провели технический анализ экшен-платформера Sackboy A Big Adventure, который вышел на PlayStation 4 и PlayStation 5 12 ноября.

Sackboy A Big Adventure имеет мультяшный художественный стиль, поэтому было ожидаемо, что PlayStation 5 без проблем будет воспроизводить игру в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Однако всё оказалось не так. Согласно Digital Foundry, проект на новой консоли работает в динамическом 4K. Среднее разрешение составляет около 75 % от 4K — 1620p. Хорошую картинку помогают создавать временное сглаживание и суперсэмплинг.

На консолях прошлого поколения — PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro — игра воспроизводится ещё хуже. Разрешение на базовой PS4 составляет около 720p, тогда как на PS4 Pro — 1080p. На всех трёх консолях игровой процесс в большинстве сцен воспроизводится при стабильных 60 кадрах в секунду, на PlayStation 5 производительность практически безупречна. Ниже вы можете сравнить графику Sackboy A Big Adventure на PS4 и PS5.

При прямых сравнениях версии для консолей предыдущего поколения тоже проигрывают PlayStation 5. Качество затенения значительно снижено, обилие отражений в экранном пространстве сокращено, солнечные лучи удалены (что приводит к кардинально разному освещению в некоторых местах) и даже материалы объектов выглядят хуже. Так, например, на первом уровне целое поле из вязаных ниток было вырезано из версии для PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro.

Анализ Sackboy A Big Adventure: большая разница между PlayStation 4 и PlayStation 5

Учитывая всё это, лучшим вариантом для игры в Sackboy A Big Adventure однозначно будет версия для PlayStation 5.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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