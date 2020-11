Игроки Demon\'s Souls довольны: оказалось, PS5 записывает звук с микрофона во время получения трофеев

Знаете ли вы, что PlayStation 5 записывает звук с микрофона DualSense во время получения вами трофея? Вот и некоторые игроки в ремейк Demon’s Souls не знали, когда радостно кричали после убийства боссов. Но, похоже, это только добавило шарма проекту.

PlayStation 5 обладает функцией автоматической записи клипа при получении трофея, которая захватывает несколько секунд до и после выполнения условий. Так, пользователь Reddit helloiamjack обнаружил, что в это время консоль записывает звук с помощью микрофона. Он загрузил момент победы над тяжёлым боссом в ремейке Demon’s Souls со словами: «Я не знал, что PS5 записывает звук с помощью микрофона, когда вы получаете трофей. Упс».

First time Souls player. I didn’t realise that the PS5 records your microphone’s audio whenever you get a trophy. Whoops. from r/PS5

В ролике после победы над Рыцарем башни отчётливо слышны радостные возгласы helloiamjack. Думаем, его поймёт любой, кто наконец победил босса после нескольких попыток. «Я был так подавлен, ха-ха , — добавил helloiamjack. — В последней попытке я понял, насколько легче было бы, если бы я просто атаковал его ноги, а не пытался обойти его, а затем ударить сзади. Но как я был рад, когда убил его!»

После поста helloiamjack другой пользователь Reddit под псевдонимом SCOUSETOMO2003 просмотрел свои клипы и тоже нашёл подобный ролик. «Видел пост о том, как новый игрок в Demon’s Souls не знал, что его микрофон включён. Я тоже, братан. Это была моя пятнадцатая попытка! Я не знал, что микрофон был включён, ха-ха», — прокомментировал он.

Seen a post about first time souls player not realising his mic was on... me too bro... this was about my 15th attempt! Didn't know the mic was on at the end haha from r/PS5