Графика в Watch Dogs: Legion на Xbox Series X и PlayStation 5 оказалась практически одинаковой

Digital Foundry, отдел технических специалистов издания Eurogamer, опубликовал новый анализ графики и производительности Watch Dogs: Legion на PlayStation 5, Xbox Series X и S. Оказалось, что игра на PS5 и Series X работает практически одинаково, а изображение сопоставимо с ПК-версией на ультра-настройках.

Графика в Watch Dogs: Legion на Xbox Series X и PlayStation 5 оказалась практически одинаковой

PlayStation 5

Как рассказал сотрудник Digital Foundry, идентичность версий заметна при сравнении бок о бок, включая одинаковые компромиссы и оптимизации графики. Единственное настоящее визуальное различие — это отсутствие отражений в лужах на PlayStation 5. В то же время Xbox Series X обеспечивает немного более низкий уровень фильтрации текстур. Возможно, оба недочёта — это баги, поскольку в файлах конфигурации игры ничто не указывает на преднамеренное урезание этих аспектов.

Графика в Watch Dogs: Legion на Xbox Series X и PlayStation 5 оказалась практически одинаковой

Watch Dogs: Legion на Xbox Series X и PlayStation 5 воспроизводится в динамическом 4K в большинстве сценариев, но отражения (с трассировкой лучей) работают в шахматном 1080p. На Xbox Series S целевое разрешение — 1080p, но в динамичных моментах оно падает до 900p. Разрешение отражений на младшей модели ещё ниже — 720p, с использованием той же техники реконструкции изображения. За исключением этого различия, все версии придерживаются одних и тех же настроек отражений с трассировкой лучей.

Графика в Watch Dogs: Legion на Xbox Series X и PlayStation 5 оказалась практически одинаковой

Xbox Series X

Графика в Watch Dogs: Legion на Xbox Series X и PlayStation 5 оказалась практически одинаковой

Xbox Series S

Производительность тоже одинакова на всех трёх системах. Watch Dogs: Legion воспроизводится при стабильных 30 кадрах в секунду на PlayStation 5, Xbox Series X и S, чего нельзя сказать о версиях для PlayStation 4 и Xbox One.

Watch Dogs: Legion вышла на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X и S.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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