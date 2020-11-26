Sony работает над двумя версиями PlayStation VR нового поколения в виде шлема и очков

В интернете появилась информация о двух новых устройствах из семейства PlayStation VR — шлеме и очках виртуальной реальности. Шлем будет иметь тактильную отдачу.

Источник изображения: LetsGoDigital

Информацию о патентах с наглядными изображениями грядущих устройств обнаружили журналисты издания LetsGoDigital в патентном бюро США . На них описывается шлем и очки виртуальной реальности. Принадлежит патент Стивену Осману — главе PlayStation Magic Lap и ведущему инженеру-программисту Sony Interactive Entertainment.

Источник изображения: LetsGoDigital

На изображении видно, что шлем будет крепиться стандартным для Sony образом — дужка, опоясывающая голову. Однако самое интересное — это наличие модуля тактильной отдачи (Haptic). Неизвестно, будет ли он использоваться в играх, но, по предположениям журналистов, как минимум в случае, если игрок надел шлем неправильно, вибромоторы будут посылать тактильные сигналы. Об этом говорит наличие датчиков давления, на изображении обозначены буквой P (Pressure, рус. — Давление) и сенсора движения (ACC). На самом деле, корректировка посадки шлема виртуальной реальности крайне важная функция — ведь, как правило, пользователи могут сидеть в нём по несколько часов. Если шлем будет сильно давить на голову, или, наоборот, сидеть слишком свободно — это может принести дискомфорт в виде напряжения шеи или головной боли.

Подробностей о втором устройстве на опубликованном изображении — очках виртуальной или дополненной реальности, которые будут держаться на голове при помощи дужек, к сожалению, не так много. Однако у них тоже имеется датчик давления на крае дужек.

Согласно другим слухам, PlayStation VR 2 может получить встроенный аккумулятор, обеспечивающий до 5 часов автономной работы, технологию отслеживания глаз и частоту обновления дисплеев в 120 Гц.

Дата выхода устройства на текущий момент остаётся неизвестной. Предположительно второе поколение PlayStation VR может выйти спустя год или два после выхода PlayStation 5. Ориентировочная стоимость — 350 евро.



