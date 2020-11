Кинематографический экшен-платформер Unto The End получил точную дату выхода

Помимо сражений, Unto The End предложит созданные вручную события, открытые с самого начала приключения умения протагониста и разнообразные локации — от подземных руин до суровых горных вершин.

В Unto The End обещают проработанную боевую систему и возможность решить разногласия без применения насилия: некоторые столкновения позволяют полностью избежать, если преподнести потенциальному оппоненту нужный предмет.

Unto The End повествует об отце, который должен в одиночку преодолеть все опасности, чтобы вернуться к семье: «Каждый шаг приближает [героя] к дому, но сама земля здесь таит в себе невиданные опасности».

В приуроченном к анонсу даты выхода видео единственные сотрудники 2 Ton Studios — Стивен Дантон (Stephen Danton) и Сара Китамура (Sara Kitamura) — рассказали об основных особенностях Unto The End.

Помимо прочего, в день выхода Unto The End пополнит ассортимент Xbox Game Pass. Согласно договору с Microsoft , игра не появится в других подписных сервисах (например, Apple Arcade) на протяжении полугода.

Unto The End поступит в продажу 9 декабря текущего года для PC (Steam, GOG), PlayStation 4, Xbox One и сервиса Google Stadia, а версия для Nintendo Switch задержится до 17 декабря.

Издательство Big Sugar и разработчики из независимой 2 Ton Studios в официальном микроблоге Unto The End объявили дату выхода своего кинематографического экшен-платформера.