Игры на PlayStation 5 идут лучше, чем на более мощной Xbox Series X — парадокс, в котором повинна AMD

В интернете появилась серия видеороликов со сравнением качества изображения и производительности Xbox Series X и PlayStation 5. Однозначных победителей нет, но консоль Microsoft имеет достаточно серьёзные проблемы с оптимизацией.

Microsoft с самого момента анонса консоли нового поколения заявляет о том, что Xbox Series X является самой мощной консолью. И действительно — на фоне PlayStation 5 в производительности видеочипа она действительно значительно выигрывает. Мощность начинки консоли от Microsoft составляет 12 терафлопс, в то время как у PlayStation 5 этот показатель составляет 10,28 терафлопса. Специалисты с YouTube-канала Digital Foundry провели подробное сравнение обеих приставок в новых играх.

В Devil May Cry 5 показывает хорошую картинку на Xbox Seris X в разрешении 4К с трассировкой лучей. Однако в показателе частоты кадров выигрывает PlayStation 5. Разрыв здесь между Xbox и PlayStation составляет порядка 40 кадров в секунду. Консоль от Microsoft выдаёт всего около 24–30 кадров в секунду.

Dirt 5 на Xbox Series X тоже показывает себя не лучшим образом. В сложных сценах FPS опускается до 52 кадров в секунду. При этом качество изображения значительно ниже по сравнению с конкурентом.

Источник изображения: Digital Foundry

У Sony консоль лучше справляется с фильтрацией текстур и реже снижает качество изображения. Плюс, чёткость просчёта полигонов у PlayStation явно более точная. Это можно увидеть на скриншоте сверху.

Ещё Microsoft приобрела права на то, чтобы их консоль демонстрировалась на рекламных материалах игры Assassin’s Creed Valhalla. От этого может создаться впечатление, будто Xbox лучше справляется с этой игрой, однако и здесь PlayStation показала себя лучше. У приставки от Microsoft возникают просадки частоты кадров и подёргивание картинки.

Однако, как выяснило издание The Verge от одного из разработчиков, который предпочёл остаться анонимным, причина, из-за которой Xbox Series X уступает PlayStation 5, кроется в оптимизации. Студии слишком поздно получили наборы для разработки от Microsoft , плюс сжатые сроки не позволяли должным образом протестировать и отладить игровые проекты. Sony же прислали свои наборы значительно раньше и у разработчиков было больше времени на процесс оптимизации.

Помимо этого, проблема возникла из-за AMD, графические процессоры которой используются в обеих консолях. Но производитель аппаратных комплектующих с большим опозданием дал доступ к набору микроинструкций RDNA 2 для Xbox Series X. Из-за этого даже Microsoft были вынуждены начать производство консолей лишь в конце лета. «Наши конкуренты действительно опередили нас. Дело в том, что мы ждали, когда AMD предоставит нам полный доступ к микроинструкциям своих чипов», — отметил Фил Спенсер (Phil Spencer) (глава подразделения Xbox) в интервью The Verge.

В остальном консоль Xbox Series X действительно имеет больший аппаратный потенциал, нежели PlayStation, однако на текущий момент, игры для неё требуют доработки.



