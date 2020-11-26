Скриншот из Red Dead Redemption 2 попал в телепередачу с фотографиями дикой природы

Скриншот из Red Dead Redemption 2 попал в телепередачу с фотографиями дикой природы

На днях пользователь форума Reddit под псевдонимом jimmyjamesjinkys поделился забавной историей, связанной с Red Dead Redemption 2. Одна из поклонниц игры решила подшутить над сотрудниками телеканала News Channel 21 и отправила в офис скриншот из RDR 2 с демонстрацией красивого пейзажа, который подала как фотографию. Через некоторое время эта «фотография» попала в передачу со снимками живой природы.

Поклонницу Red Dead Redemption 2, устроившую розыгрыш, зовут Белла Макгуайр (Bella Mcguire), если верить подписи в ролике с News Channel 21. Видео с демонстрацией картинки присутствует ниже, а само изображение показывают на двадцатой секунде. Белла подобрала шикарный вид, который вкупе с качественной графикой RDR 2 позволил сотрудникам News Channel 21 принять кадр за чистую монету.

Впрочем, это уже не первый такой курьёз, когда материалы из игр воспринимают как реальность. Например, в июле 2019 года пакистанский политик Хуррам Наваз Гандапур (Khurram Nawaz Gandapur) подумал, что события в клипе из GTA V разворачивались в нашем мире.

Red Dead Redemption 2 вышла 26 октября 2018 года на PS4 и Xbox One, а через год добралась до ПК.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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