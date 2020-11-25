Вышел яркий анимационный трейлер древнегреческого боевика Immortals Fenyx Rising от Ubisoft

Как и было обещано, в преддверии запуска Immortals Fenyx Rising компания Ubisoft представила яркий рисованный трейлер своего нового приключенческого боевика в антураже древнегреческой мифологии. Под бодрую музыку полубогиня Феникс борется с приспешниками злого титана Тифона.

В начале видео героиня бьётся с минотавром, причём сил ей не занимать: побеждает чудище она вовсе не с помощью холодного оружия, а броском в воздух и последующим ударом кулака, раскалывающим ближайшую скалу. Затем настаёт очередь циклопа, химеры и другой легендарной живности, от которой Феникс очищает Златой остров, создавая собственную легенду и применяя такие предметы, как меч Ахилла, лук Одиссея или крылья Дедала.

Напомним: боевик в открытом мире с видом от третьего лица выполнен в ярком мультяшном (и несколько ироничном) стиле и обыгрывает различные древнегреческие мифы. Полубог Феникс может быть мужчиной и женщиной, причём игрок способен задать цвет кожи, волос и так далее. Новому герою придётся спасти греческих богов и их дом от проклятия могущественного титана Тифона и его чудовищ, а заодно узнать тайну своего прошлого.

По ходу прохождения можно усиливать способности, осваивать новые навыки и приёмы, разблокировать оружие и снаряжение. По миру разбросано множество головоломок и подземелий, где пригодится не только грубая сила, но и смекалка. Златой остров предложит 7 уникальных регионов в духе разных богов — от роскошных пейзажей равнин Афродиты до механического мира кузницы Гефеста.

История подаётся от лица прикованного к скале титана Прометея и повелителя богов Зевса. У двух рассказчиков совершенно разные взгляды на происходящее, что может стать любопытной изюминкой проекта. Запуск Immortals Fenyx Rising на Xbox Series X и S, Xbox One, PS5, PS4, Switch, а также на ПК (Epic Games Store и Ubisoft Store) состоится 3 декабря 2020 года.



