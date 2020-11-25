Видео: вступление кочевника и улучшения первого дня в геймплее Cyberpunk 2077 с PS4 Pro и PS5

Видео: вступление кочевника и улучшения первого дня в геймплее Cyberpunk 2077 с PS4 Pro и PS5

Как и было обещано, вскоре после презентации Cyberpunk 2077 для консолей Xbox студия CD Projekt RED представила геймплейный отрывок из игры с приставок семейства PlayStation.

Опубликованный ролик длится чуть менее семи минут и демонстрирует геймплей Cyberpunk 2077, записанный с PlayStation 4 Pro и в режиме обратной совместимости на PlayStation 5.

В рамках видео разработчики показали нарезку игрового процесса за кочевника — это один из трёх жизненных путей, не только определяющий вступление Cyberpunk 2077, но и влияющий на доступные главному герою возможности.

Презентация преимущественно содержала геймплей из двух миссий: первая — относительно миролюбивая «Кочевник» (Nomad), а вторая — полная погонь и перестрелок «Спасение» (Rescue).

По словам руководителя британского отдела коммуникаций CD Projekt RED Холли Беннетт (Hollie Bennett), продемонстрированная сборка уже включает множество улучшений, добавленных в игру после отправки на золото.

Простым пользователям упомянутые усовершенствования достанутся с бесплатным обновлением Cyberpunk 2077, которое станет доступно для скачивания в день выпуска проекта.

Релиз Cyberpunk 2077 ожидается 10 декабря на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4, Xbox One, а также в сервисах GeForce Now и Google Stadia. Полноценные версии для консолей нового поколения выйдут лишь в 2021 году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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