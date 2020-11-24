Видео: 30 секунд восторженных отзывов журналистов в хвалебном трейлере Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Издательство Sony Interactive Entertainment и студия-разработчик Insomniac Games представили трейлер своего супергеройского боевика Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, посвящённый отзывам западной прессы.

Напомним, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales получила от СМИ преимущественно положительные оценки: средний рейтинг версий для PS4 и PS5 на Metacritic достиг 85 из 100 %.

Опубликованный ролик длится всего 30 секунд, однако даже в столь скромный хронометраж уместилось несколько фрагментов цитат из восторженных отзывов журналистов.

Сотрудник Easy Allies, например, назвал Marvel’s Spider-Man: Miles Morales «приключением, которое нельзя пропускать», а автор PlayStation Universe оказался уверен, что без этой игры запуск PlayStation 5 был бы чем-то не столь полноценным.

Часть цитат была посвящена тому или иному аспекту боевика: «красивые, захватывающие битвы» (IGN), «мощное повествование» (PlayStation LifeStyle) и «нарушающие законы физики заскриптованные сцены» (EGM).

Восторженные отзывы журналистов сделали своё дело: в британской рознице Marvel’s Spider-Man: Miles Morales стартовала лучше других игр для PS5, хоть и до вершин оригинальной Marvel’s Spider-Man проекту оказалось далеко.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales вышла 12 ноября на PS4 и PS5. Как выяснилось на днях, в экшене отсутствует один из самых узнаваемых небоскрёбов Нью-Йорка — всё из-за проблем с авторскими правами.



