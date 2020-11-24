Square Enix анонсировала NEO: The World Ends With You — сиквел культовой jRPG 2007 года

Square Enix анонсировала NEO: The World Ends With You — сиквел культовой jRPG 2007 года

Square Enix представила NEO: The World Ends With You — новую игру во вселенной jRPG The World Ends With You, вышедшей в 2007 году на Nintendo DS. Премьера назначена на лето 2021 года в версиях для PlayStation 4 и Nintendo Switch. Анонс состоялся по окончании обратного отсчёта на тизер-сайте, запущенном на прошлой неделе.

В NEO: The World Ends With You пользователи снова окажутся на улицах токийского района Сибуя и станут участниками загадочной «Игры Жнецов» (Reapers’ Game). Как и в оригинальной игре, героев будет четверо: протагонист Риндо (Rindo), а также Фрет (Fret), Наги (Nagi) и Минамимото (Minamimoto).

В отличие от первой части, новая будет полностью трёхмерной, однако сохранит узнаваемый комиксный стиль. Создатели обещают подробно воссоздать современную Сибую. «Игроки смогут наслаждаться видами, звуками и культурной жизнью этого суетливого города, сражаться с монстрами в динамичных битвах вместе с компаньонами и выполнять задания, пытаясь избежать уготованной им судьбы», — говорят авторы.

Первый трейлер позволяет оценить 3D-окружение, а также взглянуть на геймплей — исследование Сибуи и битвы (ниже — ролик в английском и японском вариантах).

Другие подробности не раскрываются. Точная дата релиза неизвестна, однако Square Enix уточнила, что обозначенные сроки касаются не только Японии, но и остальных регионов.

Square Enix анонсировала NEO: The World Ends With You — сиквел культовой jRPG 2007 года
Square Enix анонсировала NEO: The World Ends With You — сиквел культовой jRPG 2007 года
Square Enix анонсировала NEO: The World Ends With You — сиквел культовой jRPG 2007 года
Square Enix анонсировала NEO: The World Ends With You — сиквел культовой jRPG 2007 года

Помимо этого, сегодня Square Enix опубликовала второй трейлер аниме-сериала по мотивам The World Ends With You. Одним из дизайнеров персонажей адаптации выступает Тецуя Номура (Tetsuya Nomura), работавший над оригинальной игрой в том же качестве, а также выступивший её сопродюсером. Директор по разработке jRPG Тацуя Кандо (Tatsuya Kando) назначен одним из консультантов. Сериал стартует в апреле следующего года.

Оригинальная The World Ends With You оставалась эксклюзивом Nintendo DS до 2012 года — тогда она появилась на iOS и Android. jRPG получила высокие оценки прессы (Metacritic — 88–95/100 у вариантов для Nintendo Switch и мобильных платформ). Игру хвалили за визуальный стиль и саундтрек, а среди недостатков выделяли крутую кривую сложности и проблемы с управлением при помощи сенсорного экрана. В неделю релиза The World Ends With You стала второй самой продаваемой игрой для Nintendo DS в Японии и лучшей среди проектов для консоли в Северной Америке.

В 2018 году игра стала доступна на Nintendo Switch в дополненной версии под названием The World Ends With You: Final Remix, разочаровавшей поклонников.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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