В Fortnite появился видеочат, но не на консолях Xbox

Компания Epic Games объявила о том, что игроки в Fortnite теперь могут общаться по видеосвязи через приложение Houseparty.

Похоже, это является частью постоянного плана Epic по оснащению Fortnite функциями, которые позволят игрокам дольше оставаться в игре. Компания пытается превратить игру в метавселенную — набор взаимосвязанных виртуальных миров, как в романах «Лавина» и «Первому игроку приготовиться».

В целях безопасности видеочат Houseparty в Fortnite урезан: вам будет предоставлен виртуальный фон в стиле королевской битвы, чтобы другим пользователям было видно только вас.

Видеочат Houseparty в настоящее время доступен игрокам Fortnite на ПК, PlayStation 5 и PlayStation 4. Пользователям также потребуется мобильное устройство на базе iOS или Android с соответствующим приложением. К сожалению, по неизвестным причинам функции пока нет на Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S. Возможно, виной тому особые отношения между Epic Games и Sony Interactive Entertainment, которые недавно сформировались.

Fortnite доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series X и S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и Android.



