Желающим покорить Средиземье: Crusader Kings III получила мод по мотивам «Властелина колец»

Моддеры продолжают выпускать для успешной Crusader Kings III новые проекты, которые преображают игру. Не так давно они создали модификацию, которая позволяет перевоплотиться в вампира во вселенной «Мира Тьмы». А сейчас похожим творением отметился пользователь под псевдонимом MattTheLegoman — он выпустил мод LotR: Realms in Exile по мотивам «Властелина колец», превращающий мир Crusader Kings III в Средиземье.

События в проекте начинаются с 3000 года Третьей эры. Пользователи могут выбрать одного из немногочисленных правителей тех времён и заняться развитием своего государства. В список, например, входят король Теоден из Рохана и Саруман, тёмный маг из Изенгарда. Каждый владыка имеет свою семью, культуру и религию. Последних пока реализовано не слишком много, но MattTheLegoman планирует выпускать обновления для LotR: Realms in Exile.

Свежий мод включает и другие элементы в стиле «Властелина колец». Сюда входят случайные события, подходящие под антураж вселенной, возможность нанимать специальные отряды наёмников и наличие у персонажей уникальных характеристик.

На текущий момент карта в LotR: Realms in Exile включает 25 провинций, но, по словам автора, в будущем их количество вырастет до «тысяч».



