Стриминговый игровой сервис Google Stadia появится на iPhone в ближайшие недели

Компания Google объявила о том, что её фирменный стриминговый игровой сервис Stadia станет доступен пользователя iPhone в течение нескольких ближайших недель. Ранее у Google не было возможности запустить Stadia для пользователей iPhone из-за строгих правил магазина цифрового контента App Store.

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Стриминговые игровые сервисы в настоящее время не пользуются запредельной популярностью. Несмотря на это, крупные технологические компании, такие как Microsoft , Facebook, Amazon и NVIDIA, делают ставку на них и продолжают развивать собственные продукты в этом сегменте.

Идея потоковой передачи игр заключается в том, что пользователю не требуется покупать мощный компьютер или консоль, чтобы играть в самые продвинутые игры. Вместо этого сервис осуществляет потоковую трансляцию игрового процесса на устройства пользователей, тогда как вся сопутствующая нагрузка ложится на инфраструктуру поставщика услуг.

Игровой сервис Google на iPhone будет работать подобно аналогам, таким как Amazon Luna или NVIDIA GeForce Now. Это означает, что сервис сможет добавлять новые игры без прохождения процесса утверждения и публикации каждого отдельно взятого проекта, чего требуют правила магазина App Store. Стоит отметить, что Stadia имеет некоторые отличия от аналогов. Например, вместо того, чтобы предлагать доступ к библиотеке игр в рамках ежемесячной подписки, Stadia реализует контент за полную цену, но после покупки пользователи могут взаимодействовать с ним сколь угодно долго.



