Настойчивость и немного удачи: блогер нашёл способ «сломать» ремейк Demon’s Souls

Настойчивость и немного удачи: блогер нашёл способ «сломать» ремейк Demon’s Souls

Ютубер ymfah, специализирующийся на так называемых Souls-играх, в новом ролике на своём канале продемонстрировал, как с помощью одного бага можно в буквальном смысле «сломать» ремейк Demon’s Souls. Будьте внимательны: в видео есть спойлеры.

В первую очередь для реализации задуманного блогеру понадобился Меч голубой крови — единственное оружие в Demon’s Souls, урон от которого зависит от параметра «Удача» у персонажа.

Смастерив клинок (что для этого необходимо, показано в ролике) и прокачав характеристики до нужного уровня, ymfah отправляется на поиски золотой монеты — нового для ремейка предмета, который временно повышает «Удачу» героя.

Настойчивость и немного удачи: блогер нашёл способ «сломать» ремейк Demon’s Souls

Обратите внимание на параметр удачи и показатель наносимого оружием урона

Когда заветная монета оказывается в руках блогера, он возвращается в центральную локацию и находит там Деву в чёрном. Если поговорить с ней, пока действует бонус «Удачи», соответствующий параметр протагониста взлетит до небес.

Повысив таким образом показатель наносимого Мечом голубой крови урона до немыслимых высот, ymfah без проблем расправляется с любым противником в игре — даже финальному боссу хватает всего лишь одного удара.

Ранее журналист издания Kotaku выяснил, что в ремейк Demon’s Souls не перешёл баг, который позволял с помощью нехитрых манипуляций сгенерировать себе сотни единиц одного и того же предмета.

Ремейк Demon’s Souls вышел 12 ноября эксклюзивно на PlayStation 5. Ранее творческий руководитель SIE Worldwide Studios Гэвин Мур (Gavin Moore) признался, что команда разработки задумывалась о добавлении упрощённого режима.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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