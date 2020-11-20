Хит не для всех: продажи внедорожного симулятора SnowRunner достигли 1,5 млн копий

Хит не для всех: продажи внедорожного симулятора SnowRunner достигли 1,5 млн копий

Совокупные продажи внедорожного симулятора SnowRunner на ПК (Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One достигли 1,5 млн копий. Об этом шведский холдинг Embracer Group, в состав которого входит разработавшая игру студия Saber Interactive, сообщил в последнем финансовом отчёте.

Названное количество копий было реализовано за всё время с момента релиза, состоявшегося 28 апреля 2020 года. При этом миллион единиц удалось продать за первые три недели, а разделение выручки между платформами в этот период было примерно равным. Отмечалось, что симулятор превзошёл ожидания разработчиков и издателя Focus Home Interactive.

SnowRunner has sold 1.5 million copies since its release in late April for PC, #PS4, and #XboxOne!
This milestone was announced during Embracer Group's Q2 earnings call.
The game is developed by Saber Interactive $EMBRAC and published by Focus Home Interactive. pic.twitter.com/jQb84qZ1o6

— EmbracerInvestor (@EmbracerInvest) November 18, 2020

16 ноября в SnowRunner стартовала вторая фаза поддержки под названием Explore & Expand. Владельцам Season Pass и Premium-издания весь контент полагается бесплатно, а остальные могут приобрести его отдельно. Разработчики добавили две обширные карты в новом регионе Юкон, три вида техники, задания и особенности кастомизации. Одновременно всем пользователям стало доступно бесплатное обновление с новыми испытаниями и заданиями на Аляске и Таймыре, крупногабаритный груз и другое.

Первая фаза, Search & Recover, началась в июле. Тогда в игре появились новые миссии на Кольском полуострове, два вида транспорта и косметический контент. В общей сложности запланированы четыре сезона обновлений.

SnowRunner была тепло принята прессой (81 из 100 баллов на Metacritic) — она получила более высокие оценки, чем Spintires: MudRunner 2017 года от той же Saber Interactive. Журналисты хвалили симулятор за неторопливый, «расслабляющий» геймплей, уникальную атмосферу, приятную графику, проработанную физику и называли одной из самых удивительных игр года. Также отмечалось, что это игра «не для всех», однако, как можно судить по продажам, она оказалась не такой уж нишевой.

«Несмотря на легкие и исключительно субъективные шероховатости, SnowRunner предлагает лучший опыт покорения бездорожья — технически выверенный, продуманный и убедительный», — так Михаил Пономарёв написал в своей рецензии для 3DNews.

В июле Saber Interactive выпустила Spintires: MudRunner на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.

Из отчёта Embracer Group также стало известно о том, что компания приобрела ещё 13 студий. В их числе оказались Flying Wild Hog (создатели современных частей Shadow Warrior) и Snapshot Games (авторы Phoenix Point). Как выяснилось, за последний квартал руководство обратилось с предложением о покупке более чем к сотне разработчиков. Напомним, что в состав холдинга включены крупные компании THQ Nordic и Koch Media.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Xbox Series X будет дефицитным товаром до апреля будущего годаXbox Series X будет дефицитным товаром до апреля будущего года
Актриса озвучения Кортаны сыграет героиню в сериале Halo от ShowtimeАктриса озвучения Кортаны сыграет героиню в сериале Halo от Showtime
Рекорд для Xbox в Великобритании: продажи Xbox Series X и S составили 155 тысяч консолей в день запускаРекорд для Xbox в Великобритании: продажи Xbox Series X и S составили 155 тысяч консолей в день запуска
Разработчик Kena: Bridge of Spirits заявил, что дата выхода игры в четвёртом квартале 2021 года — ошибкаРазработчик Kena: Bridge of Spirits заявил, что дата выхода игры в четвёртом квартале 2021 года — ошибка
Глава игрового подразделения Sony не смог подтвердить платформенную принадлежность новой God of WarГлава игрового подразделения Sony не смог подтвердить платформенную принадлежность новой God of War
Блок рекламы


Похожие новости
Рекорд для Xbox в Великобритании: продажи Xbox Series X и S составили 155 тысяч консолей в день запускаРекорд для Xbox в Великобритании: продажи Xbox Series X и S составили 155 тысяч консолей в день запуска
Square Enix: продажи Marvel\'s Avengers оказались ниже ожидаемыхSquare Enix: продажи Marvel\'s Avengers оказались ниже ожидаемых
Киборг-ниндзя против всех: сюжетный трейлер экшен-платформера BushidenКиборг-ниндзя против всех: сюжетный трейлер экшен-платформера Bushiden
Трейлер к запуску автосимулятора Project Cars 3 и невысокие оценки критиковТрейлер к запуску автосимулятора Project Cars 3 и невысокие оценки критиков
Steam-версия Fall Guys: Ultimate Knockout взяла новую высоту — 7 млн проданных копийSteam-версия Fall Guys: Ultimate Knockout взяла новую высоту — 7 млн проданных копий
Аналитика от JPR: Microsoft Flight Simulator простимулирует продажи ПК на миллиарды долларовАналитика от JPR: Microsoft Flight Simulator простимулирует продажи ПК на миллиарды долларов
Sony взяла новую планку: продажи PlayStation 4 превысили 110,4 млнSony взяла новую планку: продажи PlayStation 4 превысили 110,4 млн
Nintendo временно прекратила поставки всех версий Switch в ЯпонииNintendo временно прекратила поставки всех версий Switch в Японии
Microsoft хотела бы провести одновременный запуск Xbox Series X во всех регионах мираMicrosoft хотела бы провести одновременный запуск Xbox Series X во всех регионах мира
Продажи Nintendo Switch в Великобритании подскочили на 30 % после выхода Pokemon Sword и ShieldПродажи Nintendo Switch в Великобритании подскочили на 30 % после выхода Pokemon Sword и Shield
Последние новости
Подгружаем последние новости