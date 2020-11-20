Хит не для всех: продажи внедорожного симулятора SnowRunner достигли 1,5 млн копий

Совокупные продажи внедорожного симулятора SnowRunner на ПК (Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One достигли 1,5 млн копий. Об этом шведский холдинг Embracer Group, в состав которого входит разработавшая игру студия Saber Interactive, сообщил в последнем финансовом отчёте.

Названное количество копий было реализовано за всё время с момента релиза, состоявшегося 28 апреля 2020 года. При этом миллион единиц удалось продать за первые три недели, а разделение выручки между платформами в этот период было примерно равным. Отмечалось, что симулятор превзошёл ожидания разработчиков и издателя Focus Home Interactive.

SnowRunner has sold 1.5 million copies since its release in late April for PC, #PS4, and #XboxOne!

This milestone was announced during Embracer Group's Q2 earnings call.

The game is developed by Saber Interactive $EMBRAC and published by Focus Home Interactive. pic.twitter.com/jQb84qZ1o6 — EmbracerInvestor (@EmbracerInvest) November 18, 2020

16 ноября в SnowRunner стартовала вторая фаза поддержки под названием Explore & Expand. Владельцам Season Pass и Premium-издания весь контент полагается бесплатно, а остальные могут приобрести его отдельно. Разработчики добавили две обширные карты в новом регионе Юкон, три вида техники, задания и особенности кастомизации. Одновременно всем пользователям стало доступно бесплатное обновление с новыми испытаниями и заданиями на Аляске и Таймыре, крупногабаритный груз и другое.

Первая фаза, Search & Recover, началась в июле. Тогда в игре появились новые миссии на Кольском полуострове, два вида транспорта и косметический контент. В общей сложности запланированы четыре сезона обновлений.

SnowRunner была тепло принята прессой (81 из 100 баллов на Metacritic) — она получила более высокие оценки, чем Spintires: MudRunner 2017 года от той же Saber Interactive. Журналисты хвалили симулятор за неторопливый, «расслабляющий» геймплей, уникальную атмосферу, приятную графику, проработанную физику и называли одной из самых удивительных игр года. Также отмечалось, что это игра «не для всех», однако, как можно судить по продажам, она оказалась не такой уж нишевой.

«Несмотря на легкие и исключительно субъективные шероховатости, SnowRunner предлагает лучший опыт покорения бездорожья — технически выверенный, продуманный и убедительный», — так Михаил Пономарёв написал в своей рецензии для 3DNews.

В июле Saber Interactive выпустила Spintires: MudRunner на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.

Из отчёта Embracer Group также стало известно о том, что компания приобрела ещё 13 студий. В их числе оказались Flying Wild Hog (создатели современных частей Shadow Warrior) и Snapshot Games (авторы Phoenix Point). Как выяснилось, за последний квартал руководство обратилось с предложением о покупке более чем к сотне разработчиков. Напомним, что в состав холдинга включены крупные компании THQ Nordic и Koch Media.



