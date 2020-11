Хит не для всех: продажи внедорожного симулятора SnowRunner достигли 1,5 млн копий

Совокупные продажи внедорожного симулятора SnowRunner на ПК (Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One достигли 1,5 млн копий. Об этом шведский холдинг Embracer Group, в состав которого входит разработавшая игру студия Saber Interactive, сообщил в последнем финансовом отчёте.

Названное количество копий было реализовано за всё время с момента релиза, состоявшегося 28 апреля 2020 года. При этом миллион единиц удалось продать за первые три недели, а разделение выручки между платформами в этот период было примерно равным. Отмечалось, что симулятор превзошёл ожидания разработчиков и издателя Focus Home Interactive.

