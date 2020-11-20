За последние три месяца Embracer обратилась с предложением о покупке более чем к сотне разработчиков

Шведская холдинговая компания Embracer Group в рамках презентации, приуроченной к публикации очередного финансового отчёта, обмолвилась о планах по приобретению новых студий-разработчиков.

Напомним, вчера стало известно о присоединении к Embracer Group сразу 13 организаций, включая 11 видеоигровых студий. Среди них оказались Flying Wild Hog (серия Shadow Warrior) и Snapshot Games (Phoenix Point).

Как выяснилось из упомянутой презентации, на достигнутом в Embracer Group останавливаться не собираются. Более того, за последний квартал компания обратилась с предложением о слиянии более чем к сотне разработчиков.

«В течение прошедших трёх месяцев мы вели переговоры более чем с сотней предприятий о присоединении к семье Embracer, включая дюжину крупных организаций, у которых есть потенциал для создания новых оперативных подразделений», — говорится в презентации Embracer Group.

В результате приобретения 13 упомянутых компаний в распоряжении Embracer Group оказалось 214 интеллектуальных собственностей, 58 внутренних и 56 внешних студий разработки.

Что касается создаваемых командами Embracer Group игр, то в настоящее время коллективы трудятся над 154 проектами — 56 из них уже анонсированы, а остальные 98 публике пока не представлены.

Ранее в текущем году шведский холдинг приобрёл для своих нужд ещё три заметные студии: Vertigo Games (Arizona Sunshine), 4A Games (Metro) и Saber Interactive (World War Z, Spintires: MudRunner).



