664 Гбайт хватит всем: президент PlayStation не слышал о жалобах на объём накопителя PS5

Игровая система PlayStation 5 наконец поступила в продажу. У неё уйма преимуществ и хороших сторон, но есть кое-что, что вызывает недовольство пользователей — объём твердотельного накопителя. Из 825 Гбайт можно использовать только около 664 Гбайт. Но, по словам Sony Interactive Entertainment, это не проблема.

Учитывая растущий размер игр (Call of Duty: Black Ops Cold War, например, занимает 133 Гбайт), а также постоянные обновления прошивки консоли, 664 Гбайт может оказаться действительно недостаточно. Однако генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) не беспокоится на этот счёт. В интервью The Telegraph на вопрос об объёме накопителя PlayStation 5 он сказал, что не знает, о чём идёт речь. «Мы об этом не слышали», — сказал он.

«Очевидно, мы будем наблюдать, что произойдёт, когда люди распакуют свои PlayStation и начнут их использовать. Мы думаем, что всё будет в порядке», — добавил Райан. Он также рассказал, что у Sony Interactive Entertainment есть данные о том, как пользователи PlayStation 4 используют место на жёстком диске, и поэтому «всё должно быть в порядке».

Напомним, в настоящее время PlayStation 5 не поддерживает расширение памяти сторонними накопителями.



