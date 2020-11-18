Разработчики Hitman анонсируют свой новый проект 19 ноября

Студия IO Interactive, известная по серии Hitman, заинтриговала своих фанатов: на официальном аккаунте компании в Twitter появилось сообщение, что завтра, 19 ноября, состоится анонс её нового проекта. Больше никаких подробностей разработчики не указали.

Представят игру в 17:00 по московскому времени. Сколько продлится трансляция и какие материалы на ней будут показаны, на текущий момент неизвестно.

Что собой представляет грядущий проект IO Interactive, тоже пока сложно сказать, так как на этот счёт даже не было утечек и слухов. Возможно, разработчики решили выпустить сиквел Freedom Fighters (первая часть в конце сентября неожиданно для многих вернулась в продажу). Существует также вероятность, что IO Interactive взялась за новую франшизу.

Напомним: параллельно студия создаёт Hitman III — завершающую часть трилогии, начавшейся с перезапуска 2016 года. Эта игра выйдет 20 января 2021 года на ПК (Epic Games Store), PS4, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 5 и в Google Stadia.



