Глава игрового подразделения Sony не смог подтвердить платформенную принадлежность новой God of War

Главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) в интервью изданию The Telegraph отказался комментировать платформенную принадлежность следующей части God of War.

Напомним, представленная в рамках сентябрьской презентации PlayStation 5 Showcase новая God of War была заявлена для PlayStation 5, однако японский платформодержатель не спешит бросать пользователей PlayStation 4.

В связи с этим, например, PS4-версиями уже обзавелись такие игры для PS5, как Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и Sackboy: A Big Adventure, а в будущем аналогичная судьба ждёт Horizon Forbidden West.

Общаясь на данную тему с журналистом The Telegraph, Райан не смог подтвердить, будет предстоящая God of War эксклюзивом PlayStation 5 или вслед за перечисленными выше проектами также выйдет на PS4.

Комментарий Райана был краток: «Извините. Мне нечего сегодня сказать по этому поводу». Вероятно, решение насчёт выпуска PS4-версии либо ещё не принято, либо будет до поры до времени держаться в секрете.

Кадр из тизера новой части God of War

Ранее глава отдела планирования и управления платформами Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нишино (Hideaki Nishino) обмолвился, что компания планирует снабжать PS4 своими играми на протяжении ещё трёх лет.

Что касается грядущей God of War, то её выход ожидается в 2021-м. Если верить тестировщику Santa Monica Studio, геймеров ждёт серьёзный претендент на звание лучшей игры года.



