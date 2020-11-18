Глава игрового подразделения Sony не смог подтвердить платформенную принадлежность новой God of War

Глава игрового подразделения Sony не смог подтвердить платформенную принадлежность новой God of War

Главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) в интервью изданию The Telegraph отказался комментировать платформенную принадлежность следующей части God of War.

Напомним, представленная в рамках сентябрьской презентации PlayStation 5 Showcase новая God of War была заявлена для PlayStation 5, однако японский платформодержатель не спешит бросать пользователей PlayStation 4.

В связи с этим, например, PS4-версиями уже обзавелись такие игры для PS5, как Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и Sackboy: A Big Adventure, а в будущем аналогичная судьба ждёт Horizon Forbidden West.

Глава игрового подразделения Sony не смог подтвердить платформенную принадлежность новой God of War

Общаясь на данную тему с журналистом The Telegraph, Райан не смог подтвердить, будет предстоящая God of War эксклюзивом PlayStation 5 или вслед за перечисленными выше проектами также выйдет на PS4.

Комментарий Райана был краток: «Извините. Мне нечего сегодня сказать по этому поводу». Вероятно, решение насчёт выпуска PS4-версии либо ещё не принято, либо будет до поры до времени держаться в секрете.

Глава игрового подразделения Sony не смог подтвердить платформенную принадлежность новой God of War

Кадр из тизера новой части God of War

Ранее глава отдела планирования и управления платформами Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нишино (Hideaki Nishino) обмолвился, что компания планирует снабжать PS4 своими играми на протяжении ещё трёх лет.

Что касается грядущей God of War, то её выход ожидается в 2021-м. Если верить тестировщику Santa Monica Studio, геймеров ждёт серьёзный претендент на звание лучшей игры года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Актриса озвучения Кортаны сыграет героиню в сериале Halo от ShowtimeАктриса озвучения Кортаны сыграет героиню в сериале Halo от Showtime
«Дело за вами»: Sony опубликовала релизный трейлер ремейка Demon’s Souls«Дело за вами»: Sony опубликовала релизный трейлер ремейка Demon’s Souls
Сравнение загрузок в Devil May Cry 5: Special Edition и NBA 2K21 на PS5 и Xbox Series XСравнение загрузок в Devil May Cry 5: Special Edition и NBA 2K21 на PS5 и Xbox Series X
Xbox Series X будет дефицитным товаром до апреля будущего годаXbox Series X будет дефицитным товаром до апреля будущего года
Nintendo Switch уже 23-й месяц подряд опережает остальные консоли по продажам в СШАNintendo Switch уже 23-й месяц подряд опережает остальные консоли по продажам в США
Блок рекламы


Похожие новости
«Дело за вами»: Sony опубликовала релизный трейлер ремейка Demon’s Souls«Дело за вами»: Sony опубликовала релизный трейлер ремейка Demon’s Souls
Видео: трейлер игрового процесса Astro\'s Playroom с особенностями DualSenseВидео: трейлер игрового процесса Astro\'s Playroom с особенностями DualSense
Студия-разработчик Star Wars: Squadrons опровергла слухи о создании новой игры во вселенной «Звёздных войн»Студия-разработчик Star Wars: Squadrons опровергла слухи о создании новой игры во вселенной «Звёздных войн»
«Нечто особенное и безумное»: разработчик новой God of War заочно окрестил её лучшей игрой 2021 года«Нечто особенное и безумное»: разработчик новой God of War заочно окрестил её лучшей игрой 2021 года
Глава Xbox намекнул на брелоки для запуска потоковых игр xCloud на телевизорахГлава Xbox намекнул на брелоки для запуска потоковых игр xCloud на телевизорах
Состоялся релиз новой версии Proton 5.13 для запуска Windows-игр в LinuxСостоялся релиз новой версии Proton 5.13 для запуска Windows-игр в Linux
WB Games Montreal создаёт не только Gotham Knights, но и ААА-игру по новой интеллектуальной собственностиWB Games Montreal создаёт не только Gotham Knights, но и ААА-игру по новой интеллектуальной собственности
Видео: десятки минут игрового процесса Yakuza: Like a Dragon в версии для Xbox Series XВидео: десятки минут игрового процесса Yakuza: Like a Dragon в версии для Xbox Series X
Sony: разработчикам решать, добавлять ли перенос сохранений игр с PS4 на PS5Sony: разработчикам решать, добавлять ли перенос сохранений игр с PS4 на PS5
Глава Gearbox: PS5 и Xbox Series X обеспечат самый огромный прорыв за всю историю консолей. Важнее перехода от 2D к 3DГлава Gearbox: PS5 и Xbox Series X обеспечат самый огромный прорыв за всю историю консолей. Важнее перехода от 2D к 3D
Последние новости
Подгружаем последние новости