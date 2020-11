Разработчик Kena: Bridge of Spirits заявил, что дата выхода игры в четвёртом квартале 2021 года — ошибка

Приключенческий экшен Kena: Bridge of Spirits изначально должен был выйти на старте PlayStation 5, но затем был передвинут на первый квартал 2021 год. Недавно пользователи заметили, что дата выхода игры на официальном сайте PlayStation сместилась на четвёртый квартал 2021-го. Но, похоже, это просто ошибка.

Студия Ember Lab объявила в Twitter о том, что окно выпуска в четвёртом квартале 2021 года было упомянуто ошибочно. Игра всё ещё планируется к релизу в первом квартале года — с января по март, как было заявлено ранее.

Hello~

That is an error and we are working with Sony to correct the message.

We are still on track to release Q1 of 2021.

Thank you for your support! ?

— Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) November 16, 2020