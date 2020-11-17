Xbox Series X будет дефицитным товаром до апреля будущего года

Xbox Series X будет дефицитным товаром до апреля будущего года

Игровые консоли Xbox Series X и Xbox Series S поступили в продажу на прошлой неделе, но, к сожалению, не все желающие могут её приобрести. Нехватка поставок привела к тому, что полки опустели — в магазинах вы можете найти сейчас разве что Xbox Series S. И, по словам Microsoft, проблема продолжится до апреля 2021 года.

Финансовый директор Xbox Тим Стюарт (Tim Stuart) затронул проблему наличия Xbox Series X и S на конференции Jefferies Interactive Entertainment. По его словам, дефицит консолей будет наблюдаться как в праздники, так и после — как минимум, до 1 апреля 2021 года. Зато в следующем после этой даты квартале (с 1 апреля по 30 июня) цепочка поставок заработает на полной скорости и спрос начнёт удовлетворяться в полной мере.

Xbox Series X будет дефицитным товаром до апреля будущего года

Возможно, в нашей стране всё будет иначе и поклонники Xbox смогут без проблем купить новые консоли в розничных магазинах до весны следующего года. Тем не менее прямо сейчас в столичных точках крупных розничных сетей Xbox Series X распродана.

Xbox Series X и S вышли одновременно во всём мире 10 ноября.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
«Дело за вами»: Sony опубликовала релизный трейлер ремейка Demon’s Souls«Дело за вами»: Sony опубликовала релизный трейлер ремейка Demon’s Souls
Sega напомнила о своём желании перевыпускать старые игры Atlus, но действовать не спешитSega напомнила о своём желании перевыпускать старые игры Atlus, но действовать не спешит
Сравнение загрузок в Devil May Cry 5: Special Edition и NBA 2K21 на PS5 и Xbox Series XСравнение загрузок в Devil May Cry 5: Special Edition и NBA 2K21 на PS5 и Xbox Series X
Актриса озвучения Кортаны сыграет героиню в сериале Halo от ShowtimeАктриса озвучения Кортаны сыграет героиню в сериале Halo от Showtime
Nintendo Switch уже 23-й месяц подряд опережает остальные консоли по продажам в СШАNintendo Switch уже 23-й месяц подряд опережает остальные консоли по продажам в США
Блок рекламы


Похожие новости
Благодаря одному идеальному прыжку установлен новый рекорд по скоростному прохождению Super Mario Bros.Благодаря одному идеальному прыжку установлен новый рекорд по скоростному прохождению Super Mario Bros.
Рекорд для Xbox в Великобритании: продажи Xbox Series X и S составили 155 тысяч консолей в день запускаРекорд для Xbox в Великобритании: продажи Xbox Series X и S составили 155 тысяч консолей в день запуска
«Крупнейший запуск Xbox в истории»: Microsoft поделилась статистикой запуска Series X и S за первые 24 часа«Крупнейший запуск Xbox в истории»: Microsoft поделилась статистикой запуска Series X и S за первые 24 часа
Сравнение загрузок в Devil May Cry 5: Special Edition и NBA 2K21 на PS5 и Xbox Series XСравнение загрузок в Devil May Cry 5: Special Edition и NBA 2K21 на PS5 и Xbox Series X
Условно-бесплатная Genshin Impact будет работать на PlayStation 5 при 60 кадрах/сУсловно-бесплатная Genshin Impact будет работать на PlayStation 5 при 60 кадрах/с
«Нечто особенное и безумное»: разработчик новой God of War заочно окрестил её лучшей игрой 2021 года«Нечто особенное и безумное»: разработчик новой God of War заочно окрестил её лучшей игрой 2021 года
Netflix, Apple TV, Spotify и другие: Microsoft уточнила, какие сервисы будут доступны на Xbox Series X и SNetflix, Apple TV, Spotify и другие: Microsoft уточнила, какие сервисы будут доступны на Xbox Series X и S
Видео: анонсирована королевская битва… во вселенной Vampire: The Masquerade — выход в конце 2021 годаВидео: анонсирована королевская битва… во вселенной Vampire: The Masquerade — выход в конце 2021 года
В ремейке Demon\'s Souls не будет трассировки лучейВ ремейке Demon\'s Souls не будет трассировки лучей
PlayStation: «Мы в нескольких минутах от будущего виртуальной реальности»PlayStation: «Мы в нескольких минутах от будущего виртуальной реальности»
Последние новости
Подгружаем последние новости