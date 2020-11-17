Xbox Series X будет дефицитным товаром до апреля будущего года
Игровые консоли Xbox Series X и Xbox Series S поступили в продажу на прошлой неделе, но, к сожалению, не все желающие могут её приобрести. Нехватка поставок привела к тому, что полки опустели — в магазинах вы можете найти сейчас разве что Xbox Series S. И, по словам Microsoft, проблема продолжится до апреля 2021 года.
Финансовый директор Xbox Тим Стюарт (Tim Stuart) затронул проблему наличия Xbox Series X и S на конференции Jefferies Interactive Entertainment. По его словам, дефицит консолей будет наблюдаться как в праздники, так и после — как минимум, до 1 апреля 2021 года. Зато в следующем после этой даты квартале (с 1 апреля по 30 июня) цепочка поставок заработает на полной скорости и спрос начнёт удовлетворяться в полной мере.
Возможно, в нашей стране всё будет иначе и поклонники Xbox смогут без проблем купить новые консоли в розничных магазинах до весны следующего года. Тем не менее прямо сейчас в столичных точках крупных розничных сетей Xbox Series X распродана.
Xbox Series X и S вышли одновременно во всём мире 10 ноября.