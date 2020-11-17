Xbox Series X будет дефицитным товаром до апреля будущего года

Игровые консоли Xbox Series X и Xbox Series S поступили в продажу на прошлой неделе, но, к сожалению, не все желающие могут её приобрести. Нехватка поставок привела к тому, что полки опустели — в магазинах вы можете найти сейчас разве что Xbox Series S. И, по словам Microsoft , проблема продолжится до апреля 2021 года.

Финансовый директор Xbox Тим Стюарт (Tim Stuart) затронул проблему наличия Xbox Series X и S на конференции Jefferies Interactive Entertainment. По его словам, дефицит консолей будет наблюдаться как в праздники, так и после — как минимум, до 1 апреля 2021 года. Зато в следующем после этой даты квартале (с 1 апреля по 30 июня) цепочка поставок заработает на полной скорости и спрос начнёт удовлетворяться в полной мере.

Возможно, в нашей стране всё будет иначе и поклонники Xbox смогут без проблем купить новые консоли в розничных магазинах до весны следующего года. Тем не менее прямо сейчас в столичных точках крупных розничных сетей Xbox Series X распродана.

Xbox Series X и S вышли одновременно во всём мире 10 ноября.



