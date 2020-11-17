Благодаря одному идеальному прыжку установлен новый рекорд по скоростному прохождению Super Mario Bros.

Благодаря одному идеальному прыжку установлен новый рекорд по скоростному прохождению Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 1983 года выпуска невероятно популярна в сообществе спидраннеров. Они уже давно изучили игру до мельчайших деталей и выяснили, как совершать в ней забеги, близкие к идеальным. Именно поэтому установление нового мирового рекорда по быстрому прохождению проекта заслуживает отдельного упоминания. Недавно таким значимым событием отметился пользователь под псевдонимом Niftski.

Игрок прошёл Super Mario Bros. за 4 минуты и 55,430 с. Предыдущий рекорд в категории Any% (максимально быстрое прохождение с использованием любых приёмов) был установлен в январе 2020 года спидраннером под псевдонимом Kosmic. Его прохождение заняло 4 минуты и 55,645 секунды.

Разница в 0,215 с может показаться мизерной, но только не в случае с таким отточенным до блеска забегом, как в Super Mario Bros. Пользователи уже давно выяснили, как нужно действовать, чтобы максимально быстро проходить большинство уровней. Остались лишь отдельные локации, на которых можно дополнительно сэкономить время. Одна из таких — измерение 8-2, где Niftski и получил преимущество над Kosmic.

На этом уровне необходимо выполнить невероятно сложный приём — Bullet Bill Glitch. Суть его сводится к тому, чтобы без замедления персонажа в конкретный момент времени перепрыгнуть через третью зелёную трубу и попасть в нужный пиксель. Niftski удалось совершить трюк, благодаря чему он и стал рекордсменом. Посмотреть весь забег можно в ролике выше.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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