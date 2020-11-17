Благодаря одному идеальному прыжку установлен новый рекорд по скоростному прохождению Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 1983 года выпуска невероятно популярна в сообществе спидраннеров. Они уже давно изучили игру до мельчайших деталей и выяснили, как совершать в ней забеги, близкие к идеальным. Именно поэтому установление нового мирового рекорда по быстрому прохождению проекта заслуживает отдельного упоминания. Недавно таким значимым событием отметился пользователь под псевдонимом Niftski.

Игрок прошёл Super Mario Bros. за 4 минуты и 55,430 с. Предыдущий рекорд в категории Any% (максимально быстрое прохождение с использованием любых приёмов) был установлен в январе 2020 года спидраннером под псевдонимом Kosmic. Его прохождение заняло 4 минуты и 55,645 секунды.

Разница в 0,215 с может показаться мизерной, но только не в случае с таким отточенным до блеска забегом, как в Super Mario Bros. Пользователи уже давно выяснили, как нужно действовать, чтобы максимально быстро проходить большинство уровней. Остались лишь отдельные локации, на которых можно дополнительно сэкономить время. Одна из таких — измерение 8-2, где Niftski и получил преимущество над Kosmic.

На этом уровне необходимо выполнить невероятно сложный приём — Bullet Bill Glitch. Суть его сводится к тому, чтобы без замедления персонажа в конкретный момент времени перепрыгнуть через третью зелёную трубу и попасть в нужный пиксель. Niftski удалось совершить трюк, благодаря чему он и стал рекордсменом. Посмотреть весь забег можно в ролике выше.



