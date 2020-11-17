Рекорд для Xbox в Великобритании: продажи Xbox Series X и S составили 155 тысяч консолей в день запуска

Согласно источникам издания VGC, продажи Xbox Series X и S в Соединённом Королевстве составили около 155 тысяч консолей в день запуска, 10 ноября. Таким образом Microsoft побила предыдущий рекорд в 150 тысяч систем Xbox One, которые удалось продать за первые два дня продаж в 2013 году.

Примечательно, что Великобритания — второй по величине рынок Xbox за пределами США . Тем не менее Xbox Series X и S всё ещё далеко до показателя, установленного PlayStation 4. Предыдущий запуск консоли Sony Interactive Entertainment был крупнейшим в истории региона: за первые 48 часов было приобретено около 250 тысяч устройств. До этого рекордсменом была PlayStation Portable — 185 тысяч систем.

Как сообщает VGC, все Xbox Series X и Xbox Series S были распроданы в день запуска и по сей день их невозможно купить во всех крупных розничных магазинах. Однако Microsoft , вероятно, вскоре удовлетворит спрос новыми поставками, если проблема с ними из-за пандемии не сохранится. Самой популярной моделью Xbox Series на момент запуска в Великобритании была Xbox Series X, на которую, согласно источникам VGC, пришлось две трети продаж. Ту же информацию заявила сама Microsoft в отчёте об успешном старте нового поколения.

К сожалению, корпорация не предоставила подробных данных о продажах консолей. Она придерживается такой политики уже несколько лет. Но примечательно, что запуск Xbox One в 2013 году также был назван рекордным — тогда за 24 часа было продано более миллиона консолей.



