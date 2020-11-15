Nintendo Switch уже 23-й месяц подряд опережает остальные консоли по продажам в США

Компания Nintendo объявила о том, что продажи Switch и Switch Lite в США в октябре 2020 года составили 735 926 консолей. Этот показатель превысил прошлогодний на 136 %.

Кроме того, продажи в октябре 2020-го являются вторыми по величине продажами любой игровой консоли в истории за октябрь, уступив только результату Wii (807 тысяч систем) в октябре 2008 года.

Nintendo Switch продолжает расходиться рекордными тиражами. На протяжении 23 месяцев подряд консоль остаётся самой продаваемой на территории США . Аналитическая фирма NPD отметила, что ни одна вышедшая система не может похвастаться тем же.

На сегодняшний день продано более 22,5 миллионов Nintendo Switch в США , а также более 63 миллионов систем по всему миру.

«Nintendo Switch и Nintendo Switch Lite продолжают предоставлять уникальные игровые возможности на телевизоре или в дороге, позволяя покупателям в праздничные дни выбирать систему для видеоигр, соответствующую их образу жизни, — сказал президент Nintendo of America Даг Боузер (Doug Bowser). — Такой обнадёживающий рост продаж Nintendo Switch в октябре доказывает нам, что система будет жить ещё много лет и [радовать отличными играми в будущем]».

Nintendo Switch поступила в продажу 3 марта 2017 года.



