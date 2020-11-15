Nintendo Switch уже 23-й месяц подряд опережает остальные консоли по продажам в США
Компания Nintendo объявила о том, что продажи Switch и Switch Lite в США в октябре 2020 года составили 735 926 консолей. Этот показатель превысил прошлогодний на 136 %.
Кроме того, продажи в октябре 2020-го являются вторыми по величине продажами любой игровой консоли в истории за октябрь, уступив только результату Wii (807 тысяч систем) в октябре 2008 года.
Nintendo Switch продолжает расходиться рекордными тиражами. На протяжении 23 месяцев подряд консоль остаётся самой продаваемой на территории США. Аналитическая фирма NPD отметила, что ни одна вышедшая система не может похвастаться тем же.
На сегодняшний день продано более 22,5 миллионов Nintendo Switch в США, а также более 63 миллионов систем по всему миру.
«Nintendo Switch и Nintendo Switch Lite продолжают предоставлять уникальные игровые возможности на телевизоре или в дороге, позволяя покупателям в праздничные дни выбирать систему для видеоигр, соответствующую их образу жизни, — сказал президент Nintendo of America Даг Боузер (Doug Bowser). — Такой обнадёживающий рост продаж Nintendo Switch в октябре доказывает нам, что система будет жить ещё много лет и [радовать отличными играми в будущем]».
Nintendo Switch поступила в продажу 3 марта 2017 года.