Актриса озвучения Кортаны сыграет героиню в сериале Halo от Showtime

Оригинальная актриса озвучения Кортаны вернётся в предстоящем сериале по мотивам Halo. Стало известно, что Джен Тейлор (Jen Taylor) снова сыграет свою роль ИИ-помощника Мастера Чифа.

Актриса озвучения Кортаны сыграет героиню в сериале Halo от Showtime

Кортана и Джен Тейлор

Сериал Стивена Спилберга (Steven Spielberg) находится в производстве уже давно, с 2013 года. Тогда режиссёр объявил, что его студия Amblin Entertainment экранизирует игру для маленького экрана. Это произошло на мероприятии, посвящённом презентации Xbox One. Уже состоялся запуск следующего поколения консолей, а шоу так и вышло.

Однако оно не забыто и в настоящее время находится в активной разработке: утверждён актёрский состав, да и съёмки уже идут. Но с одной ролью произошли изменения: актриса озвучения Джен Тейлор сменила Наташу Макэлхон (Natascha McElhone), игравшую Кортану. Так получилось из-за того, что последняя больше не может исполнять эту роль ввиду пандемии.

Кортана и доктор Кэтрин Халси, создавшая суперсолдат по сюжету Halo, обладают одной внешностью (и Тейлор, само собой, играла их обеих). Тем не менее Макэлхон остаётся исполнительницей Халси.

Для поклонников новость об участии Тейлор в сериале, безусловно, радостная. Кортана является одной из главных героинь серии и так или иначе сопровождала Мастера Чифа в Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 4 и Halo 5: Guardians. Кроме того, она появлялась и в Halo: Reach.

Кроме присутствия Мастера Чифа, Кортаны и Халси, о сюжете сериала информации нет. Первый сезон будет состоять из девяти эпизодов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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