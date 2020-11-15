Marvel\'s Avengers потеряла 96 % игроков в Steam спустя два месяца после релиза

Различные профильные ресурсы называли Marvel’s Avengers одной из самых ожидаемых игр 2020 года, однако релиз расставил всё по своим местам: два месяца назад, на старте продаж, игра не смогла попасть в список 40 самых популярных проектов Steam (пик одновременных игроков составил всего 29 тысяч). А теперь стало известно, что количество пользователей в «Мстителях» упало на 96 %.

Хотя слабый запуск Marvel’s Avengers в сентябре не казался таким уж плохим по сравнению со средними дневными минимумами существующих онлайн-шутеров, таких как Destiny 2 и Warframe. Однако удержание пользователей — это ключ к успеху игры-сервиса, и с момента релиза в Marvel’s Avengers наблюдалась одна из самых стремительных потерь пользовательской базы среди высокобюджетных проектов.

На прошлых выходных одновременный онлайн в Marvel’s Avengers не превышал 1190 игроков, что на 96 % меньше по сравнению с показателями на старте продаж. Среднее число одновременных пользователей в ноябре не лучше — около 700 игроков в час.

Компания Square Enix отказалась публиковать данные о продажах Marvel’s Avengers. Однако издатель недавно отчитался об убытках в размере $48 млн после выхода игры.

Marvel’s Avengers вышла 4 сентября на ПК, Xbox One и PlayStation 4.



