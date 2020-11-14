Видео: музыкальный клип дуэта Run the Jewels в антураже Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt выпустила музыкальный клип с дуэтом El-P и Killer Mike, известным как Run the Jewels (RTJ), исполняющим композицию No Save Point. Она была создана специально для предстоящего ролевого шутера Cyberpunk 2077.

No Save Point войдёт в саундтрек Cyberpunk 2077 — вы сможете услышать её в самой игре. Клип содержит элементы, образы и эффекты, взятые из этой вселенной. Примечательно, что ролик срежиссировал музыкант, режиссёр и ютубер Майк Дальквист (он же Mike Diva).

Напомним, что действие Cyberpunk 2077 разворачивается в мегаполисе Найт-Сити, жители которого одержимы властью, пафосом и модификацией тела. Вы в роли преступника Ви отправитесь на поиски единственного в своём роде имплантата, который является ключом к бессмертию. В игре вам будет доступен редактор персонажа с большим количеством различных опций, а также возможность улучшать навыки и исследовать огромный город, где ваши решения формируют сюжет и отношение окружающих.

Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря на ПК, PlayStation 4, Xbox One и в Google Stadia.



