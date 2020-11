Состоялся анонс сборника Nioh Collection для PS5 и ролевого экшена Nioh 2 – Complete Edition для ПК и PS4

Компания Koei Tecmo и студия Team Ninja объявили о том, что Nioh 2 – Complete Edition выйдет на ПК и PlayStation 4, а на PlayStation 5 в продажу поступит дилогия с обновлёнными версиями игр. Complete Edition включит в себя три дополнения.

5 февраля 2021 года выйдут следующие релизы:

Nioh 2 – Complete Edition (для ПК и PlayStation 4);

Nioh 2 Remastered – Complete Edition (для PlayStation 5);

Nioh Remastered – Complete Edition (для PlayStation 5);

Nioh Collection (для PlayStation 5).

Nioh 2 — это ролевой экшен, действие которого разворачивается в Японии эпохи Сэнгоку. Главным героем является полудемон, который уничтожает ёкаев. К моменту релиза новых изданий к игре будет доступно три дополнения: The Tengu’s Disciple, Darkness in the Capital и недавно анонсированное The First Samurai. Они и войдут вместе с игрой в Complete Edition.

Nioh Collection же будет включать в себя как Nioh, так и Nioh 2, а также все дополнения к обеим играм. Кроме того, по заявлению разработчиков, все издания проекта на PlayStation 5 обладают разрешением 4K, производительностью с прицелом на 120 кадров в секунду, быстрыми загрузками и возможностью переноса сохранений с PlayStation 4.

«Мы чрезвычайно благодарны всем нашим преданным хардкорным фанатам ПК, которые терпеливо ждали, чтобы сыграть в Nioh 2, — сказал продюсер Nioh 2 Фумихико Ясуда (Fumihiko Yasuda), — Мы в Team Ninja усердно работаем, чтобы внести последние штрихи в Nioh 2 – The Complete Edition, и рады, что вы попробуете эту захватывающую игру со множеством графических настроек. Точите клинки и готовьтесь высвободить тьму — грозные враги ждут вас 5 февраля 2021 года».

Примечательно, что ПК-игроки получат эксклюзивный Valve Helmet — шлем в стиле клавиатуры и мыши.