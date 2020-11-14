Состоялся анонс сборника Nioh Collection для PS5 и ролевого экшена Nioh 2 – Complete Edition для ПК и PS4

Состоялся анонс сборника Nioh Collection для PS5 и ролевого экшена Nioh 2 – Complete Edition для ПК и PS4

Компания Koei Tecmo и студия Team Ninja объявили о том, что Nioh 2 – Complete Edition выйдет на ПК и PlayStation 4, а на PlayStation 5 в продажу поступит дилогия с обновлёнными версиями игр. Complete Edition включит в себя три дополнения.

5 февраля 2021 года выйдут следующие релизы:

  • Nioh 2 – Complete Edition (для ПК и PlayStation 4);
  • Nioh 2 Remastered – Complete Edition (для PlayStation 5);
  • Nioh Remastered – Complete Edition (для PlayStation 5);
  • Nioh Collection (для PlayStation 5).
Состоялся анонс сборника Nioh Collection для PS5 и ролевого экшена Nioh 2 – Complete Edition для ПК и PS4

Nioh 2 — это ролевой экшен, действие которого разворачивается в Японии эпохи Сэнгоку. Главным героем является полудемон, который уничтожает ёкаев. К моменту релиза новых изданий к игре будет доступно три дополнения: The Tengu’s Disciple, Darkness in the Capital и недавно анонсированное The First Samurai. Они и войдут вместе с игрой в Complete Edition.

Nioh Collection же будет включать в себя как Nioh, так и Nioh 2, а также все дополнения к обеим играм. Кроме того, по заявлению разработчиков, все издания проекта на PlayStation 5 обладают разрешением 4K, производительностью с прицелом на 120 кадров в секунду, быстрыми загрузками и возможностью переноса сохранений с PlayStation 4.

«Мы чрезвычайно благодарны всем нашим преданным хардкорным фанатам ПК, которые терпеливо ждали, чтобы сыграть в Nioh 2, — сказал продюсер Nioh 2 Фумихико Ясуда (Fumihiko Yasuda), — Мы в Team Ninja усердно работаем, чтобы внести последние штрихи в Nioh 2 – The Complete Edition, и рады, что вы попробуете эту захватывающую игру со множеством графических настроек. Точите клинки и готовьтесь высвободить тьму — грозные враги ждут вас 5 февраля 2021 года».

Состоялся анонс сборника Nioh Collection для PS5 и ролевого экшена Nioh 2 – Complete Edition для ПК и PS4

Примечательно, что ПК-игроки получат эксклюзивный Valve Helmet — шлем в стиле клавиатуры и мыши.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Bloodborne не работает на PS5 при 60 кадрах/сек, но всё равно лучше, чем на PS4 ProBloodborne не работает на PS5 при 60 кадрах/сек, но всё равно лучше, чем на PS4 Pro
Square Enix: продажи Marvel\'s Avengers оказались ниже ожидаемыхSquare Enix: продажи Marvel\'s Avengers оказались ниже ожидаемых
«Дело за вами»: Sony опубликовала релизный трейлер ремейка Demon’s Souls«Дело за вами»: Sony опубликовала релизный трейлер ремейка Demon’s Souls
Sega напомнила о своём желании перевыпускать старые игры Atlus, но действовать не спешитSega напомнила о своём желании перевыпускать старые игры Atlus, но действовать не спешит
Видео: трейлер игрового процесса Astro\'s Playroom с особенностями DualSenseВидео: трейлер игрового процесса Astro\'s Playroom с особенностями DualSense
Блок рекламы


Похожие новости
Сравнение загрузок в Devil May Cry 5: Special Edition и NBA 2K21 на PS5 и Xbox Series XСравнение загрузок в Devil May Cry 5: Special Edition и NBA 2K21 на PS5 и Xbox Series X
Трейлер трилогии стратегий Age of Empires Definitive Collection с восторгами прессыТрейлер трилогии стратегий Age of Empires Definitive Collection с восторгами прессы
Видео: анонсирована королевская битва… во вселенной Vampire: The Masquerade — выход в конце 2021 годаВидео: анонсирована королевская битва… во вселенной Vampire: The Masquerade — выход в конце 2021 года
В трейлере воздушного ролевого боевика The Falconeer сделан акцент на игру с джойстиком от ThrustmasterВ трейлере воздушного ролевого боевика The Falconeer сделан акцент на игру с джойстиком от Thrustmaster
Переиздание Devil May Cry 5: Special Edition сможет работать на Xbox Series X и PS5 в 4K при 60 кадрах/сПереиздание Devil May Cry 5: Special Edition сможет работать на Xbox Series X и PS5 в 4K при 60 кадрах/с
Состоялся релиз новой версии Proton 5.13 для запуска Windows-игр в LinuxСостоялся релиз новой версии Proton 5.13 для запуска Windows-игр в Linux
Видео: третий трейлер ролевого экшена Xuan-Yuan Sword VII и дата выхода версий для ПК и PS4Видео: третий трейлер ролевого экшена Xuan-Yuan Sword VII и дата выхода версий для ПК и PS4
Студия-разработчик Star Wars: Squadrons уже взялась за «несколько неанонсированных проектов»Студия-разработчик Star Wars: Squadrons уже взялась за «несколько неанонсированных проектов»
Состоялся анонс метроидвании Teslagrad 2Состоялся анонс метроидвании Teslagrad 2
Объявлена дата выхода постапокалиптического ролевого экшена NieR Replicant ver.1.22474487139…Объявлена дата выхода постапокалиптического ролевого экшена NieR Replicant ver.1.22474487139…
Последние новости
Подгружаем последние новости