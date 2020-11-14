«Крупнейший запуск Xbox в истории»: Microsoft поделилась статистикой запуска Series X и S за первые 24 часа

Корпорация Microsoft объявила о том, что единовременный старт продаж Xbox Series X и Xbox Series S в 40 странах оказался самым успешным дебютом консолей в истории Xbox. Вместе с тем производитель предоставил интересные данные за первые 24 часа с запуска.

Согласно заявлению Microsoft , за первые 24 часа было продано больше новых консолей, чем на старте любого другого поколения Xbox. При этом Series S добавила самый высокий процент новых игроков по сравнению с любыми другими консолями Xbox на запуске.

Кроме того, на Xbox Series X и Xbox Series S в общей сложности за первый день было сыграно 3549 игр, что является рекордом. В этом число входят проекты четырёх поколений, доступные для запуска на новых консолях. Наконец, Microsoft отметила, что 70 % систем Xbox Series X и Xbox Series S привязаны к новым и существующим подпискам Xbox Game Pass.

«Мы знаем, что не всем удалось получить Xbox Series X|S сразу, и мы неустанно работаем с нашими партнёрами по всему миру, чтобы со временем представить как можно больше новых консолей как можно большему количеству из вас, и рекомендуем вам связаться с местными розничными продавцами напрямую, чтобы получить более подробную информацию о наличии на вашем рынке», — дополнила Microsoft .

Xbox Series X и Xbox Series S поступили в продажу 10 ноября.



