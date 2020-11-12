Сравнение загрузок в Devil May Cry 5: Special Edition и NBA 2K21 на PS5 и Xbox Series X

Сравнение загрузок в Devil May Cry 5: Special Edition и NBA 2K21 на PS5 и Xbox Series X

Издание Kotaku решило устроить соревнование по скорости загрузки в играх на консолях нового поколения. Для этого выбрали два мультиплатформенных проекта, доступных на PS5 и Xbox Series X — Devil May Cry 5: Special Edition и NBA 2K21. В процессе тестирования выяснилось, что почти во всех случаях лидирует PlayStation 5.

Журналисты сначала провели испытания в проекте Capcom. Они фиксировали время от нажатия на «Продолжить» в главном меню до появления в мире игры. Результаты получились следующими: 4,01 с на PS5, 5,59 с на Xbox Series X и 6,95 с на Xbox Series S, которую включили в это тестирование. Во втором испытании измерялось время от запуска Devil May Cry 5: Special Edition до загрузки главного меню с пропуском вступительного ролика: 19,52 с на PlayStation 5 и 41,98 с на Xbox Series X.

Сравнение загрузок в Devil May Cry 5: Special Edition и NBA 2K21 на PS5 и Xbox Series X

Дальше в Kotaku аналогичным образом протестировали NBA 2K21. На переход из главного меню в игровой мир PlayStation 5 понадобилось 6,92 с, а Xbox Series X — 5,19 с. А время от запуска баскетбольного симулятора до появления меню получилось следующим: 14,43 с на PS5 и 22,81 с на Xbox Series X.

Сравнения показывают, что в трёх из четырёх случаев консоль нового поколения от Sony обходит приставку Microsoft. Однако только в одном из тестов разница получилась существенной.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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