«Дело за вами»: Sony опубликовала релизный трейлер ремейка Demon’s Souls

«Дело за вами»: Sony опубликовала релизный трейлер ремейка Demon’s Souls

Издательство Sony Interactive Entertainment совместно со студиями-разработчиками Bluepoint Games и SIE Japan Studio представило релизный трейлер ремейка Demon’s Souls для PlayStation 5.

По словам творческого руководителя SIE Worldwide Studios Гэвина Мура (Gavin Moore), минутный ролик позволяет «мельком взглянуть на некоторые из множества чудес в мирах Болетарии».

В частности, видео демонстрирует отрывки из пары заставочных роликов, разнообразие локаций, нескольких боссов (включая тех, что не показывали ранее) и рядовых противников.

Помимо прочего, на сайте блога PlayStation Мур заявил, что для разработчиков омоложение Demon’s Souls стало настоящей честью: команда задумывалась о ремейке на протяжении многих лет, но до PS5 реализовать его достойно не получилось бы.

«Теперь, когда игра наконец вышла, дело за вами: облачиться в свою броню, собрать смелость в кулак и отправиться исследовать удивительный мир Demon’s Souls на PS5 лично», — напутствовал игроков Мур.

«Дело за вами»: Sony опубликовала релизный трейлер ремейка Demon’s Souls

Для тех, кто отправится покорять Demon’s Souls впервые, Sony Interactive Entertainment подготовила небольшое руководство искателя приключений. 

Ремейк Demon’s Souls является одной из стартовых игр PlayStation 5, а значит станет доступна одновременно с запуском консоли — сегодня, 12 ноября, в США и других странах первой волны, а 19-го числа в остальном мире.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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