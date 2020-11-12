Условно-бесплатная Genshin Impact будет работать на PlayStation 5 при 60 кадрах/с

Бренд-менеджер студии miHoYo Джейсон Чанг (Jason Chuang) объявил о том, что на PlayStation 5 ролевой экшен Genshin Impact будет работать при 60 кадрах в секунду.

«Поскольку выпуск PS5 не за горами, наша команда работала над тем, чтобы Genshin Impact была полностью обратно совместима с новой консолью. Обновление совместимости будет доступно при выпуске версии 1.1, предложит 60 кадров в секунду и все другие замечательные функции, которые в настоящее время поддерживаются в версии для PS4», — рассказал Чанг.

Обновление до версии 1.1 уже вышло на всех платформах. Разработчики добавили в Genshin Impact четыре игровых персонажа (два из которых пятизвёздочные), сезонное событие «Непримиримые звёзды» и систему репутации. Кроме того, обновление содержит ряд заданий, включая финал главы Liyue основной сюжетной линии.

Genshin Impact доступна условно-бесплатно на ПК, PlayStation 4, iOS и Android. В будущем игра также выйдет на Nintendo Switch.



