Sega напомнила о своём желании перевыпускать старые игры Atlus, но действовать не спешит

Главный операционный директор Sega Харуки Сатоми (Haruki Satomi) в рамках недавнего финансового отчёта компании прокомментировал ситуацию вокруг будущих переизданий игр Atlus.

Напомним, в августе всё тот же Сатоми обмолвился, что успех Persona 4 Golden в Steam (500 тыс. копий менее чем за месяц) проложит дорогу другим перевыпускам из каталога японского издательства.

Впрочем, если в прошлый раз Сатоми говорил лишь о «портировании уже выпущенных ранее проектов в сервис Steam и на другие платформы», то теперь заикнулся о более серьёзных планах.

«Тем не менее мы надеемся выпустить [старые] игры из портфолио Atlus на различных платформах, будь то в форме прямых портов, переизданий или ремейков», — обозначил намерения компании Сатоми.

Что касается PC, то, по словам Сатоми, Sega всегда видела потенциал в ПК-рынке, но до недавнего времени не спешила его осваивать. Реакция же игроков на Steam-версию Persona 4 Golden «оказалась далеко за рамками наших ожиданий».

Ранее главный операционный директор Sega высказал мысль, что подобный успех Persona 4 Golden в сервисе цифровой дистрибуции Valve стал возможен благодаря положительным обзорам и доступной цене.

Persona 4 Golden вышла в феврале 2013 года (европейская премьера) на PlayStation Vita, а до PC (Steam) добралась в июне 2020-го. От изначального релиза ПК-версия отличается подтянутым разрешением и наличием японского дубляжа в комплекте.



