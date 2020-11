Трейлер трилогии стратегий Age of Empires Definitive Collection с восторгами прессы

Microsoft за последние несколько лет выпустила переиздания всех трёх частей своих стратегий Age of Empires. В играх, включая выходившие прежде дополнения, была улучшена графика, добавлена поддержка вывода в 4K, переработано музыкальное сопровождение, добавлены новые режимы и цивилизации. Теперь выпущена трилогия под названием Definitive Collection, и Microsoft поделилась трейлером с отзывами прессы.

Журналисты TheSixhAxis, например, написали: «Двадцать лет спустя Age of Empires I всё ещё вполне может доставлять удовольствие в качестве RTS». Сотрудники Vandal о ремейке Age of Empires II высказались: «Одна из лучших стратегических игр из когда-либо созданных вернулась». О переиздании Age of Empires III в обзоре Atomix сказано: «Впечатляющее обновление».

Также ролик демонстрирует обновлённую графику всех трёх частей, улучшенные кинематографические вставки, перерисованную анимацию и так далее. Разработчики напоминают, что сборник включает в себя все выходившие ранее компании в недоступном прежде качестве и даже больше.

Windows Central назвала Age of Empires I Definitive Edition прекрасным поклоном оригинальной игре. PCGamesN посчитала переиздание Age of Empires II лучшим способом поиграть во вторую часть известной серии стратегий. А GameStar просто назвала переиздание Age of Empires III прекрасным обновлением.