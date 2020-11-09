Bloodborne не работает на PS5 при 60 кадрах/сек, но всё равно лучше, чем на PS4 Pro

Bloodborne не работает на PS5 при 60 кадрах/сек, но всё равно лучше, чем на PS4 Pro

Многие игры поколения PS4 на PlayStation 5 работают с повышенной частотой кадров, но, к сожалению, Bloodborne не одна из них. Тем не менее и этот проект выиграл от повышенной мощности консоли.

Лэнс Макдональд (Lance McDonald) в Twitter рассказал, что Bloodborne работает на PlayStation 5 при 30 кадрах в секунду, а фреймпейсинг (разное время между кадрами) так и не был исправлен.

Однако производительность Bloodborne на PlayStation 5 гораздо лучше, поскольку новой консоли удаётся поддерживать стабильные 30 кадров в секунду в условиях, с которыми PlayStation 4 Pro не справлялась. Кроме того, Макдональд подтвердил, что Dark Souls 3 и Sekiro: Shadows Die Twice работают на системе следующего поколения при 60 кадрах в секунду.

Поскольку Bloodborne не работает при 60 кадрах в секунду на PlayStation 5, единственный способ получить такую производительность в игре — установить модификацию на взломанную PlayStation 4, которую Макдональд обещал опубликовать в общем доступе.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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