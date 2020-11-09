Square Enix: продажи Marvel\'s Avengers оказались ниже ожидаемых

Компания Square Enix опубликовала финансовый отчёт за первую половину финансового года. Из него стало известно, что продажи Marvel’s Avengers не соответствуют прогнозам издателя. И всё же благодаря ей и Final Fantasy VII Remake компания смогла выйти в плюс.

Хотя рост доходов — это всегда хорошо, продажи Marvel’s Avengers разочаровали Square Enix. Во втором квартале финансового года, когда вышел приключенческий экшен по «Мстителям», игровое подразделение HD Games потеряло более 5 миллиардов иен ($48,4 миллиона). Несмотря на то, что Square Enix не предоставила данные о продажах Marvel’s Avengers, аналитик Дэвид Гибсон (David Gibson) посчитал: «Объёмы продаж составили 60 % от плана. Учитывая, что создание игры стоило более $100 миллионов, то было продано всего 3 миллиона копий или около того».

Впрочем, стоит учитывать, что финансовое полугодие Square Enix закончилось 30 сентября, а Marvel’s Avengers вышла 4 сентября (на ПК, Xbox One и PlayStation 4).

Пока неизвестно, какие продажи у игры на текущий момент. Однако Square Enix отложила выпуск обновления Marvel’s Avengers для консолей следующего поколения, а также готовящиеся дополнения.



