Видео: трейлер игрового процесса Astro\'s Playroom с особенностями DualSense

Компания Sony Interactive Entertainment представила трейлер игрового процесса платформера Astro’s Playroom. Игра будет предустановлена на PlayStation 5, выход которой состоится через одиннадцать дней.

Astro’s Playroom поделена на четыре мира, которые основаны на различных компонентах PlayStation 5. Новый контроллер DualSense в ней проявляет себя наилучшим образом благодаря применению основных особенностей геймпада: курков с сопротивлением и улучшенной вибрации. Кроме того, в игре вы можете использовать гироскоп при выполнении различных действий и сенсорную панель для управления Астро в сфере.

Известно, что Astro’s Playroom работает на PlayStation 5 в нативном разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Недавно издание Multiplayer.it также поделилось важным замечанием: заряда DualSense хватает всего на два часа при игре в неё. Однако это заявление подверглось критике других журналистов и блогеров, которые уже получили в свои руки консоль.

PlayStation 5 поступит в продажу 19 ноября.



