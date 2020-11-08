На PS5 пока нельзя переместить игры с внутреннего SSD на USB-накопитель

Во время теста PlayStation 5 журналисты Eurogamer обнаружили следующую проблему: сейчас, похоже, нет способа скопировать игры для PS5 с основного хранилища системы, что создаёт проблемы, когда SSD заполнен. В этом сценарии единственный способ установить новые игры — удалить прежние.

То есть для повторной игры её придётся заново загружать, удаляя другие. Нужно сделать важное уточнение: игр поколения PlayStation 4, установленных на новую консоль, это ограничение не касается — их можно перемещать на внешний накопитель USB .

Как и в случае с Xbox Series S и X, игры следующего поколения для PS5 можно запускать только из внутренней памяти. Новые консоли Microsoft также позволяют их запускать с карт расширения на 1 Тбайт, а вот Sony до сих пор не сертифицировала ни один сторонний накопитель NVMe M.2 для расширения внутреннего пространства.

Плюсом консолей Xbox является возможность архивировать любые игры нового поколения на внешнем накопителе (например, HDD). Владелец не может запускать игры следующего поколения оттуда, но, по крайней мере, волен перемещать их на внутреннее хранилище и из него, не загружая повторно из Сети. Пока PS5 такого не позволяет.

Чтобы проверить это, журналисты заполнили 667 Гбайт доступного хранилища играми, а затем попытались установить новую игру поколения PS5. Система просит освободить место, как и следовало ожидать, но единственный способ сделать это в случае игр нового поколения — удалить их со внутреннего хранилища. Сегодня игры нередко требуют 100 Гбайт и более, так что это создаёт проблемы — будем надеяться, что Sony поспешит решить эту проблему.

Менее серьёзной проблемой, является то, как новая консоль обращается с сохранениями игр для PS5. В пользовательском интерфейсе новой консоли по-прежнему можно делать резервную копию и восстановление сохранений с USB для игр поколения PS4. Однако в случае с сохранениями для игр PS5 вариант USB отсутствует. Возможно, Sony пошла на это потому, что система сохранений PS4 была давно взломана, и ПО позволяет вносить в сохранения изменения или делиться ими с другими, получая редкие предметы.

Систему же сохранений PS5, возможно, Sony решила оставить полностью под своим контролем, чтобы повысить безопасность, пусть и в ущерб удобству пользователей. Следует отметить, что PS5 автоматически синхронизирует сохранения с облаком по аналогии с консолями Microsoft ещё со времён Xbox One.



