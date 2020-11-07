P.T. не запускается на PlayStation 5 по «решению издателя»

P.T. не запускается на PlayStation 5 по «решению издателя»

P.T. — игровой тизер ужастика Silent Hills от Kojima Productions — ценится среди владельцев PlayStation 4, поскольку проект нельзя загрузить из PlayStation Store. И хотя PlayStation 5 выйдет на следующей неделе, похоже, что те, кто хочет сохранить P.T., не захотят расставаться со своей PS4.

В прошлом месяце было высказано предположение, что P.T. будет доступна на PlayStation 5 по обратной совместимости. Сегодня эмбарго на публикацию обзоров консоли истекло, и журналисты рассказали, что P.T. в настоящий момент нельзя запустить на PS5, хотя в какой-то момент это было возможно.

Издания Polygon и GamesRadar захотели убедиться, работает ли P.T. на PlayStation 5. Оказалось, что на ранней стадии подготовки обзоров консоль позволяла переносить игровой тизер Silent Hills с PlayStation 4 и запускать его на новой системе. Однако это изменилось. GamesRadar сообщил, что сейчас во время передачи проекта отображается сообщение: «Вы не можете использовать эту игру или приложение на PS5».

Polygon заявил то же самое. По словам журналистов издания, в конце октября P.T. ещё работала на PlayStation 5, но затем перестала.

P.T. не запускается на PlayStation 5 по «решению издателя»

Причина этого — решение издателя. Напомним, что Konami отменила разработку Silent Hills ещё в 2015 году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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