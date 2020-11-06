В Google Stadia появилась возможность делиться играми с членами семьи

Google продолжает развивать собственный стриминговый игровой сервис Stadia, добавляя в него новые полезные функции. На этот раз разработчики предоставили возможность совместного использования игр для людей, которые состоят в одной семейной группе Google .

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Если вы купили игру или получили её через Stadia Pro, то другие участники семейной группы смогут играть в неё, используя для этого свои учётные записи игрового сервиса Google . Включить общий доступ к имеющимся в библиотеке играм можно в настройках семейного доступа. Пользователи могут настроить автоматическую публикацию в общий доступ всех игр или же указать только отдельные позиции, которые будут доступны остальным членам семейной группы. Ещё можно включать и отключать семейный доступ на страницы описания той или иной игры.

Стоит отметить, что всем членам семьи не потребуется оформлять подписку Stadia Pro, чтобы обмениваться играми друг с другом. Однако, если вы опубликуете полученную через Stadia Pro игру и позднее откажетесь от подписки, доступ к игре пропадёт у всех членов семейной группы. При необходимости можно настроить возрастные ограничения для отдельных участников группы, благодаря чему некоторые игры будут блокироваться для пользователей, которые не подходят по возрастным критериям.

Согласно имеющимся данным, Google только начала внедрение функции семейного доступа. Она станет общедоступной в течение следующих нескольких недель.



