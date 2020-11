Выяснилось, что PlayStation 5 не поддерживает дополнительные SSD. Слот для них активируют как-нибудь потом

Когда Sony опубликовала ролик с разбором PlayStation 5, пользователям стало известно, что в консоли присутствует слот для подключения внешних SSD. Порт подходит для любого NVMe-накопителя, который соответствует заявленным стандартам скорости. Вот только подсоединить его к приставке в день её запуска не получится. На релизе PS5 слот будет отключён, и активируют его только в следующих обновлениях.

Соответствующую информацию издание The Verge получило прямиком от Sony. В официальном комментарии японской компании сказано: «[Порт] зарезервирован для будущих обновлений». Любопытно, что похожее заявление ещё в марте 2020 года на презентации The Road to PS5 сделал архитектор PlayStation 5 Марк Черни (Mark Cerny). Тогда он сказал: «Было бы здорово реализовать [функцию расширения хранилища] к моменту запуска, но, скорее всего, пройдёт время, поэтому, пожалуйста, не покупайте накопители, пока не получите известие от нас».

Причина такого решения заключается в скорости SSD PlayStation 5 — 5,5 Гбайт при передаче «сырых» данных, и 8-9 Гбайт при работе со сжатыми данными. Далеко не все накопители соответствуют этим стандартам и могут корректно работать с приставкой. Именно поэтому Sony проведёт тестирование на совместимость в конце 2020 года.