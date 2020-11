Авторы Monster Hunter Rise показали возможности редактора персонажей, включая палико и паламутов

Разработчики Monster Hunter Rise в официальном микроблоге серии опубликовали очередной ролик, посвящённый одной из геймплейных особенностей грядущего ролевого экшена Capcom.

Видео продолжительностью чуть больше минуты демонстрирует возможности местного редактора персонажей на примере героя игрока, ездовой собакки-паламута и антропоморфного котта-палико.

Наибольшее внимание (почти две трети от всего хронометража) в отрывке уделено паламуту: псу позволят задать расцветку, настроить цвет шерсти, определить форму глаз, ушей и хвоста.

В случае с охотником и палико разработчики показали набор опций для индивидуализации человека и кота, а также то, как меняется внешность персонажа под воздействием тех или иных параметров.

Create your paw-fect companion in #MHRise!

Here's a quick glimpse at the Palamute, Palico and character creators. pic.twitter.com/FDVuRiM3j5

— Monster Hunter (@monsterhunter) November 5, 2020