Студия-разработчик Star Wars: Squadrons опровергла слухи о создании новой игры во вселенной «Звёздных войн»

Студия-разработчик звездолётного экшена Star Wars: Squadrons — EA Motive — у себя в микроблоге прокомментировала недавние слухи относительно того, какие игры сейчас разрабатывает.

Напомним, в первой половине октября глава EA Motive Патрик Клаус (Patrick Klaus) в своём обращении по поводу запуска Star Wars: Squadrons обмолвился, что студия трудится над «несколькими неанонсированными проектами».

В конце месяца среди вакансий EA Motive обнаружили должность программиста, которому предстояло взяться за работу над «грядущим экшеном во вселенной “Звёздных войн”».

Due to human error (hey, it happens!) we’ve seen a lot of speculation. While we’re not working on a new Star Wars project, we are working on something pretty special. Follow us here or check back for more info on what we’re up to! https://t.co/u6oJewebUN — Motive Montreal (@MotiveMontreal) November 4, 2020

Как выяснилось, заявленный боевик к списку разрабатываемых EA Motive игр не относится: студия назвала упоминание «звёздного» экшена в приведённой выше вакансии ошибкой.

«Из-за человеческой ошибки (и такое случается!) родилось много домыслов. Пускай мы не работаем над новым проектом по “Звёздным войнам”, наша [следующая игра] будет чем-то по-настоящему особенным», — сообщили в EA Motive.

Кто «грядущим экшеном во вселенной “Звёздных войн”» наверняка занимается, так это сотрудники Respawn Entertainment. По слухам, студия-разработчик Star Wars Jedi: Fallen Order получила разрешение на сиквел ещё до релиза.

Star Wars: Squadrons поступила в продажу 2 октября текущего года для PC (Steam, Epic Games Store, Origin), PS4 и Xbox One. Несмотря на скорое прибытие консолей следующего поколения, специально обновлять игру для них не планируют.



