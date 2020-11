Студия-разработчик Star Wars: Squadrons опровергла слухи о создании новой игры во вселенной «Звёздных войн»

Студия-разработчик звездолётного экшена Star Wars: Squadrons — EA Motive — у себя в микроблоге прокомментировала недавние слухи относительно того, какие игры сейчас разрабатывает.

Напомним, в первой половине октября глава EA Motive Патрик Клаус (Patrick Klaus) в своём обращении по поводу запуска Star Wars: Squadrons обмолвился, что студия трудится над «несколькими неанонсированными проектами».

В конце месяца среди вакансий EA Motive обнаружили должность программиста, которому предстояло взяться за работу над «грядущим экшеном во вселенной “Звёздных войн”».

Due to human error (hey, it happens!) we’ve seen a lot of speculation. While we’re not working on a new Star Wars project, we are working on something pretty special. Follow us here or check back for more info on what we’re up to! https://t.co/u6oJewebUN

— Motive Montreal (@MotiveMontreal) November 4, 2020