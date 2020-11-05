Киберпанковый слешер Ghostrunner доберётся до Switch уже 10 ноября

Команда разработки Ghostrunner из студий One More Level, 3D Realms и Slipgate Ironworks в официальном микроблоге киберпанкового слешера объявили новую дату выхода игры на Nintendo Switch.

Напомним, версия Ghostrunner для гибридной консоли Nintendo должна была выйти вместе с остальными, однако в последний момент разработчики решили отложить премьеру до ноября.

Как выяснилось, новая дата релиза придётся на первую половину месяца: Ghostrunner поступит в продажу для Nintendo Switch уже на следующей неделе — во вторник, 10 ноября.

Согласно сопровождающему анонс пресс-релизу, за покупку Switch-версии Ghostrunner до 10 декабря пользователю полагается две катаны. Одна из них будет уникальна для этой платформы.

Несмотря на близость релиза, у Ghostrunner до сих пор нет своей страницы в цифровом магазине Nintendo eShop. Вероятно, оформить предварительный заказ на проект не позволят.

Switch-версия Ghostrunner предложит «киберпанковый мир на кончиках пальцев» и «сногсшибательную графику AAA-уровня». И то, и другое разработчики продемонстрировали в сентябрьском трейлере игры.

Ghostrunner вышла 27 октября на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4 и Xbox One. Версии для PS5, Xbox Series X и S появятся в 2021 году — обладатели игры на консолях текущего поколения смогут обновиться бесплатно.



