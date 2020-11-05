Switch-версия переиздания Commandos 2 выйдет 4 декабря

Издательство Kalypso Media объявило дату выпуска ремастера Commandos 2 на Nintendo Switch. Игра появится на платформе 4 декабря. Об этом сообщается в релизном трейлере.

Таким образом, переиздание выйдет на Nintendo Switch спустя два с половиной месяца после релиза на PlayStation 4 и Xbox One. Специально для владельцев гибридной консоли разработчики оптимизировали управление и интерфейс игры.

Commandos 2 — это тактическая стратегия от Pyro Studios. Впервые игра вышла в 2001 году на ПК. В 2018 году Kalypso Media выкупила права на проект, а в 2020-м выпустила переиздание с улучшенной графикой на ПК, PS4 и Xbox One. В будущем компания планирует релиз версии для мобильных устройств, но дата премьеры пока не уточняется.



