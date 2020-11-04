Yakuza: Like a Dragon получила оценки на уровне прошлых частей, но журналистов всё равно разделила

Yakuza: Like a Dragon получила оценки на уровне прошлых частей, но журналистов всё равно разделила

До западного релиза Yakuza: Like a Dragon остаётся чуть меньше недели, и издательство Sega сняло запрет на публикацию обзорных материалов по новой части своей криминальной серии.

Yakuza: Like a Dragon получила 55 оценок на Metacritic, которые разделились между основными целевыми платформами так: PS4 (26 обзоров), PC (11), Xbox One (11) и Xbox Series X (7).

По среднему баллу Yakuza: Like a Dragon из перечисленных систем вырвалась Xbox One — 90 %. Слегка отстают Xbox Series X (86 %) и PS4 (84 %), а хуже всего критики приняли ПК-версию — всего 79 %.

Журналистов порадовал фирменный юмор разработчиков, умелая реализация ролевой концепции и приятных персонажей. Разочаровали критиков проблемы с балансом сложности и приедающаяся со временем боевая система.

Yakuza: Like a Dragon получила оценки на уровне прошлых частей, но журналистов всё равно разделила

Максимальный балл Yakuza: Like a Dragon присвоили пять изданий, включая Windows Central: «Как только игра даёт по газам, она уже не останавливается. Уникальные персонажи и геймплей зацепили меня и заставили хотеть больше».

Журналист GamesRadar оценил проект на 90 %: «У Yakuza: Like a Dragon на удивление удачно получилось сменить жанр на ролевой и предложить великолепную боевую систему, приятных персонажей, захватывающий сюжет и осмысленные побочные квесты».

Сотрудник французского издания JeuxVideo игрой остался в целом доволен (80 %). Критик отметил, что Yakuza: Like a Dragon «частенько раздражает (из-за вездесущего гринда), но постоянно удивляет».

Yakuza: Like a Dragon получила оценки на уровне прошлых частей, но журналистов всё равно разделила

Представителю PC Gamer впечатление от Yakuza: Like a Dragon испортила боевая система (72 %): «Весёлая, очаровательная и местами великолепная Yakuza, которую подводит засилье однообразных пошаговых сражений».

Самую низкую оценку (70%) проекту наряду с ещё двумя порталами присвоил IGN: «Из-за проблем с ориентацией [персонажей в пространстве] и целого ряда скачков сложности в последних главах завершать историю куда нуднее, чем в случае прошлых игр».

Yakuza: Like a Dragon выйдет 10 ноября на PC (Steam, Windows 10), PS4, Xbox One, Xbox Series X и S, а до PS5 доберётся 2 марта 2021 года. В связи с задержкой релиза обзоры PS5-версии в ближайшее время не предвидятся.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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