«Нечто особенное и безумное»: разработчик новой God of War заочно окрестил её лучшей игрой 2021 года

«Нечто особенное и безумное»: разработчик новой God of War заочно окрестил её лучшей игрой 2021 года

Дизайнер интерфейса и тестировщик в Santa Monica Studio, ведущий микроблог под псевдонимом RagSami, поделился ожиданиями от следующей части экшенов God of War.

Напомним, новая God of War была представлена в рамках сентябрьской презентации Sony непродолжительным тизером. Названия у игры пока нет, зато есть сроки выхода и целевая платформа — 2021 год и PlayStation 5.

По словам RagSami, в настоящее время Santa Monica Studio готовит для геймеров «нечто особенное и безумное». Разработчик также посоветовал «приготовиться к лучшей игре 2021 года».

Примечательно, что вскоре после публикации RagSami свой твит удалил. По собственному желанию это произошло или в результате чьей-то настоятельной просьбы, на данном этапе неизвестно, но скриншот записи сделать успели.

«Нечто особенное и безумное»: разработчик новой God of War заочно окрестил её лучшей игрой 2021 года

Столь смелое заявление RagSami можно было бы посчитать пустым хвастовством, не собери предшествующая God of War по итогам 2018 года наибольшее количество наград «Игра года», включая премию The Game Awards 2018.

Если следующая God of War действительно выйдет в 2021 году, то за звание лучшей ей придётся конкурировать с Horizon Forbidden West, Resident Evil Village, Hogwarts Legacy, Halo Infinite и другими крупными релизами.

Ранее на сайте Internet Movie Database (IMDb) появились точная дата выхода и название следующей части God of War, однако Кори Барлог (Cory Barlog) усомнился в достоверности этой информации.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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