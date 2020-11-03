Ветеран Activision Blizzard основал издательство Accelerate Games и выпустит следующую Toy Soldiers

Бывший сотрудник Activision Blizzard и основатель Acclaim Entertainment Грег Фишбах (Greg Fischbach) объявил о создании новой издательской компании Accelerate Games. Первой её игрой станет следующий проект в серии Toy Soldiers от Signal Studios.

Согласно заявлению, новое издательство стремится к построению долгосрочных отношений сотрудничества с разработчиками, начиная с Signal Studios и новой части франшизы Toy Soldiers, которая выйдет в следующем году на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

«Что нам нравится в Toy Soldiers, так это сочетание исторической достоверности, хардкорного экшена и стратегии, а также юмор и заразительно увлекательный игровой процесс, — сказал Фишбах. — Необычайный потенциал для повторных прохождений и многопользовательские функции обязательно привлекут внимание прежних фанатов и армию новых».

Отношения с Signal Studios немного глубже, чем стандартная сделка между разработчиком и издателем, поскольку партнёр студии Бретт Гоу (Brett Gow) также является соучредителем Accelerate Games.

Примечательно, что компания знаменует собой возвращение Фишбаха в индустрию, который в течение нескольких лет в восьмидесятых годах был президентом Activision International и руководил Acclaim со дня её основания в 1987 году и до банкротства в 2004-ом.



